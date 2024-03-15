"Для длительного мира": Макрон сделал громкое заявление по Крыму

Он считает, что в случае победы России в войне "доверие к Европе будет сведено к нулю"

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что против войны в мире. Вместе с тем, он откровенно сказал, что считает РФ и кремлевский режим "противниками" Франции.

Для мира, по его мнению, нужно вернуть Украине Крым. Об этом Макрон сказал 14 марта в интервью телеканалам TF1 и France 2.

"Сегодня Россия, безусловно, является противником. Кремлевский режим является противником. Как я всегда говорил, мы не ведем войну против России и российского народа, и мы поддерживаем Украину. Мы делаем все возможное, чтобы помочь Украине победить Россию, потому что я скажу очень просто: не может быть продолжительного мира, если не будет суверенитета, если не будет возвращения к международно признанным границам Украины, включая Крым", — сказал Макрон.

Он считает, что в случае победы России в войне "доверие к Европе будет сведено к нулю".

"Вы думаете, что поляки, литовцы, эстонцы, латвийцы, румыны и болгары могли бы хоть на секунду оставаться в покое? И я даже не говорю о Молдове, которая, следует признать, сегодня не является членом Европейского Союза, но какая-либо какую бы секунду оказалась под угрозой", — заявил Макрон.

Что касается эскалации, которая могла бы распространить активные боевые действия на другие европейские государства, то глава Франции выразил надежду, что этого не произойдет.

Ранее "Телеграф" рассказал, чем французская армия может усилить ВСУ и какова будет реакция Кремля.