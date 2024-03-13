"Украине наше уважение и поддержка": главная сторонница Путина во Франции внезапно поменяла риторику

Заявление прозвучало на фоне желания президента Франции сделать обращение к нации из-за Украины

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен, которая известна своей яркой пророссийской позицией, сделала внезапное заявление в поддержку Украины.

Так в своем обращении к парламенту, которое политик обнародовала в своей соцсети X, она заявила, что именно Россия стала причиной крупнейшего геополитического кризиса в Европе.

"Вторгшись в Украину 24 февраля 2022, Россия спровоцировала войну на пороге ЕС и геополитический кризис, несомненно, самый драматический за последние 20 лет. Украинской нации наше уважение и наша поддержка", — сказала она.

В настоящее время неизвестно, что именно стало причиной такой смены риторики, однако OSINT-сообщество InformNapalm связывает это со сливом в сеть в сентябре 2023 года так называемых "документов Бабакова", которые касаются распространения влияния России во Франции и роли в этом Ле Пен.

"Конечно, не эти сливы стали решающими в изменении дискурса Марин Ле Пен, а скорее политика, проводимая сейчас Эмманюэлем Макроном, но и капли точат камни", — говорится в сообщении.

Напомним, Ле Пен считается одной из самых пророссийских политиков Европы. Она неоднократно поддерживала аннексию Крыма, выступала за снятие санкций с России, выступала за выход из НАТО и призывала задуматься о "конце Европейского Союза". Считается, что именно благодаря российскому финансированию ей удалось провести избирательную кампанию в 2022 году, где она стала основной соперницей Макрона.

Как сообщалось ранее, Макрон выступит со срочным обращением к французской нации 14 марта. Речь пойдет о войне в Украине.