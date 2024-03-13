Макрон готовит обращение к нации по поводу войны в Украине: когда и о чем будет говорить

Парламент Франции после споров проголосовал за соглашение безопасности с Украиной

Президент Франции Эммануэль Макрон выступит со срочным обращением к французской нации. Речь пойдет о войне в Украине.

Его выступление назначено на 14 марта. Об этом пишет Le Figaro.

Накануне парламент страны одобрил стратегию французского президента в отношении Украины и поддержал двустороннее соглашение о безопасности.

Перед голосованием французский премьер Габриэль Атталь заявил о переломном моменте в конфликте. Он отметил, что победа России несет "реальные опасности для повседневной жизни французского народа". По его словам, воздержаться от голосования — это как убежать от ответственности перед историей.

Стратегию поддержали 372 французских депутата. "Против" выступили 99 избранников народа Франции, еще 101 депутат воздержался. В среду, 13 марта, вопрос должны обсудить в Сенате.

Что известно о гарантиях безопасности от Франции

В феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Францию.

В Париже он подписал с Эммануэлем Макроном соглашение о гарантиях безопасности для Украины. Согласно этому документу, Франция поможет стране в защите от российской агрессии. Кроме того, страна примет участие в восстановлении и интеграции в европейские и евроатлантические институты.

В свою очередь газета Politico сообщила, что Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск встретятся 15 марта в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем для обсуждения ситуации в Украине. Издание указывает, что это будет первая встреча в формате "Веймарского треугольника" с тех пор, как Туск занял пост главы правительства в декабре 2023 года. Цель встречи — продемонстрировать сплоченность лидеров в работе по украинскому вопросу на фоне сообщений в СМИ об усиливающихся разногласиях.

Ранее "Телеграф" рассказал, чем французская армия может усилить ВСУ и какова будет реакция Кремля.