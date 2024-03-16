Попутали берега? Венгрия направила ЕС письмо с наглыми требованиями к Украине

Украина пока не комментировала наглые венгерские требования

Венгрия 15 марта направила другим государствам-членам Европейского Союза письмо с очень дерзкими требованиями к Украине. Венгерское правительство требует "защиты прав венгерского нацменьшинства" в Украине, которое там якобы притесняют, а также потребовало собственного делегата в Верховной Раде Украины.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на текст письма, которое оказалось у журналистов. Венгрия требует вернуть права венгерского меньшинства в Украине на уровень до 2015 года.

Издание отмечает, что подразумевается свободное использование венгерского языка в Украине и право на политическое представительство на региональном и национальном уровне. Сейчас украинские венгры достаточно представлены на указанных уровнях, на венгерском языке учится более 20 тысяч учеников, но орбанскому пророссийскому правительству этого, очевидно, недостаточно.

"Вопреки предыдущим обещаниям потребности представителей венгерской общины в Украине были проигнорированы, например, в случае определения предметов, которые должны преподаваться на украинском языке в школах венгерского меньшинства", — написал венгерское правительство.

В Венгрии также позволили себе в очередной раз покритиковать украинское законодательство, в частности, изменение границ административных районов в Украине. Поэтому якобы изменилось соотношение венгерского населения к украинцам, поэтому Будапешт считает "неоправданным" выполнение нормы украинского законодательства относительно 10% представительства нацменьшинства для сохранения их языковых прав. Еще одно дурное требование орбанистов – они хотят иметь венгерского делегата в Верховной Раде.

"Венгрия просит, чтобы венгерской общине было предоставлено право на политическое представительство, и в этом контексте было разрешено использование национального языка во время избирательных кампаний, референдумов и в общественной жизни, как это было ранее", — говорится в письме орбанского правительства.

Венгерские требования могут стать значительным препятствием на пути переговоров Украины и Европейского Союза о вступлении – тем более что орбанисты прикрывают свои имперские замашки апелляцией к европейскому законодательству в плане соблюдения равных прав разных нацменьшинств. Украина венгерские требования пока не комментировала.

Напомним, на прошлой неделе Орбан совершил поездку в имение экспрезидента США Дональда Трампа. Впоследствии венгерский лидер подчеркнул, что Трамп намерен достичь мира между Россией и Украиной. Орбан добавил, что партия политика уже препятствует выделению финансирования для Украины, а в случае победы вообще не даст ей ни копейки.

15 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан произнес в Будапеште речь, достойную его идейного вдохновителя Миклоша Хорти. В частности, он в очередной раз раскритиковал Евросоюз и весь "западный мир", назвав их "империей, которая положила глаз на Венгрию". Кроме того, венгерский премьер призвал своих сторонников помочь ему "оккупировать Брюссель" на очередных выборах в Европарламент, которые пройдут летом этого года.