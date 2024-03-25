Есть пять сценариев: СМИ раскрыли варианты участия французской армии в войне с Россией

Большинство из них конфронтации войны?

Французские СМИ предполагают, что существует всего пять сценариев участия армии Франции в войне в Украине. При этом в трех сценариях из пяти это прямые бои с русскими войсками.

Об этом пишет издание Le Figaro. Публикация создана на основе заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки государственной армии на фронт Украины.

Сценарии участия французской армии в войне против России:

Открытие заводов в Украине. То есть, Франция может построить на территории нашего государства заводы, которые будут производить не только оружие. Но в таком случае страховые компании могут выставить большие счета на строительство, и тогда это вряд ли будет возможно.

Помощь воинам ВСУ, но не на фронте. То есть солдаты будут разминировать местность, учить украинскую армию пользоваться техникой. Этот сценарий наиболее вероятен, но тогда возникает вопрос, по мнению корреспондентов: "Удастся ли таким образом нанести России поражение в короткие сроки?".

Защита Одессы. ВС Франции могут находиться в портовом городе и противодействовать России. Но этот сценарий привел бы к прямой конфронтации с Москвой. Подобное вполне возможно и одновременно связано с серьезными рисками.

ВС Франции создают защитную зону. То есть армия будет воевать бок о бок с ВСУ, но без надежной поддержки Запада, в том числе и оружием, это будет утопия.

Противостояние в окопах. Этот вариант вероятен, по мнению журналистов, но связан с огромными политическими издержками. Это будет прямая конфронтация конфликта и вызов президенту РФ Владимиру Путину. Президент Франции не может принять такое решение своими силами, ему нужно будет заручиться поддержкой со стороны парламента.

Большинство из этих вариантов — прямая или опосредованная конфронтация войны с Россией. На это диктатор Путин может "ответить" не только на территории Украины, но и всей Европы.

Ранее "Телеграф" писал, что в НАТО решили предоставить Украине новый специальный статус.