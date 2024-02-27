Войска НАТО могут зайти в Украину? Макрон сделал важное заявление

Победа над Россией имеет важное значение для безопасности и стабильности в Европе

Нельзя исключать, что НАТО может ввести свои войска для помощи Украине. Однако пока такой вопрос не обсуждается.

Такое заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференцию по итогам Конференции в поддержку Украины. По его словам, победа над Россией имеет важное значение не только для Украины, но и для всей Европы.

"Отправку западных войск в будущем нельзя исключать, но сегодня нет консенсуса относительно официального, принятого и одобренного отправления войск на места", — сказал Макрон.

Он также подчеркнул, что РФ занимает агрессивную позицию не только по отношению к Украине, но и в целом.

"Мы услышали просьбу президента Зеленского об усилении нашей поддержки, и убеждены, что победа над Россией имеет важное значение для безопасности и стабильности в Европе", — добавил президент Франции.

Макрон отказался детализировать позицию своей страны по данному поводу. Он сослался на "стратегическую неопределенность, которую он принимает.

"Я совершенно не говорил, что Франция не поддерживает. Я не буду снимать двусмысленность сегодняшних дебатов, называя имена. Я говорю, что это было названо среди вариантов", — отметил он.

Подобных заявлений Франция ранее никогда не делала. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отметил, что вопрос об отправке войск в Украину не стоял на повестке дня встречи в Елисейском дворце. Однако сам Макрон не исключил возможное оказание помощи в будущем.

"Многие люди, которые сегодня говорят "Никогда, никогда", были теми же людьми, которые два года назад говорили "никаких танков, никаких самолетов, никаких ракет дальнего радиуса действия". Давайте будем достаточно скромными, чтобы признать, что мы часто отставали от графика на шесть-двенадцать месяцев. Это и было целью сегодняшней дискуссии: все возможно, если это полезно для достижения нашей цели", — объяснил французский лидер.

Также Макрон отметил, что союзники Украины не воюют с народом России, а хотят не допустить, чтобы российский диктатор Владимир Путин победил в войне.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что летом 2023 года советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что Украина не рассчитывает на введение войск НАТО.