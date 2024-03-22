НАТО готово к войне с Россией: адмирал Бауэр рассказал, где Альянс видит угрозы

Россия представляет угрозу не только в Восточной Европе

Страны НАТО начали задумываться о том, что Россия может напасть на них, еще после аннексии Крыма в 2014 году. На сегодняшний день члены Альянса готовы к возможному сражению с путинскими солдатами.

Об этом в интервью "Армия inform" заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. По его словам, в приграничных к Украине и России государствам сосредоточено достаточное количество хорошо обученных войск.

Роб Бауэр отметил, что после того, как путинские "зеленые человечки" захватили Крым в НАТО поняли, что возвращение к коллективной безопасности — одна из главных задач Альянса. Дело в том, что за последние 20-30 лет фокус был смещен исключительно на то, чтобы реагировать на кризисные ситуации.

С 2019 года страны НАТО стали возвращаться к коллективной безопасности. Для этого была изменена оборонная стратегия, операционное планирование и военные силы, которые необходимы для выполнения этих задач. Однако сейчас в НАТО осознали, что ошиблись.

"Теперь мы все понимаем, что при возвращении к коллективной безопасности время не на нашей стороне. Потому что враг решает, когда и где они вас атакуют, и как долго будет продолжаться конфликт. Украина, к сожалению, в этом убедилась", — подчеркнул Роб Бауэр.

Он добавил, что сейчас НАТО нуждается в большем количестве подготовленных солдат, в больших возможностях, запасах оружия и улучшении командной системы управления. В целом, Альянс готов к стычке с Путиным.

"Готовы ли мы? Ответ: да! Это наша главная задача – быть готовыми. Если это случится сегодня, тогда придется драться с тем, что у тебя есть. Это всегда комбинация готовности на сегодняшний день и одновременно улучшение возможностей для будущего", — подчеркнул глава Военного комитета НАТО.

Также он добавил, что сейчас позиции Североатлантического Альянса на восточном фланге, который гипотетично может атаковать Россия, усилились. В 2016 году была начата программа расширенного присутствия Enhanced Forward Presence в трех странах Балтии, а в 2022 (после полномасштабного вторжения РФ), присутствие усилилось и в Словакии, Румынии, Венгрии и Болгарии.

"Теперь у нас восемь таких боевых групп численностью с батальоном, которые в случае необходимости могут быть объединены в бригаду. Соответствующие страны постоянно отрабатывают этот механизм. Если потребуется больше, тогда мы это рассмотрим. Но пока этого достаточно", — отметил адмирал Роб Бауэр.

Однако Россия заполонила собой не только восточную Европу. По словам Роба Бауэра, россияне сегодня везде: в космосе, в Африке, в Арктике, на западе Атлантического океана и так далее. Поэтому, по его словам, глупо сосредотачивать усилия только на восточном фланге.

"Они повсюду. Именно поэтому НАТО постоянно отслеживает их действия и, соответственно, реагирует в случае необходимости", — резюмировал глава Военного комитета НАТО.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, когда Россия может напасть на НАТО. Политолог озвучил сроки и рассказал, чего хочет добиться Путин таким образом.