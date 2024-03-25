Є п'ять сценаріїв: ЗМІ розкрили варіанти участі французької армії у війні з Росією

Більшість з них конфронтація війни?

Французькі ЗМІ припускають, що існує всього п’ять сценаріїв участі армії Франції у війні в України. При цьому у трьох сценаріях із п'яти це прямі бої з російськими військами.

Про це пише видання Le Figaro. Публікація створена на основі заяв президента Франції Емануеля Макрона про можливість відправки держаної армії на фронт України.

Сценарії участі французької армії у війні проти Росії:

Відкриття заводів в Україні. Тобто Франція може побудувати на території нашої держави заводи, які будуть виробляти не тільки зброю. Але в такому разі страхові компанії можуть виставити завеликі рахунки на будівництво, і тоді це навряд чи буде можливим.

Допомога воїнам ЗСУ, але не на фронті. Тобто солдати будуть розмінувати місцевість, навчати українську армію користуватися технікою. Цей сценарій є найбільш ймовірним, але тоді виникає питання, на думку кореспондентів: "Чи вдасться таким чином завдати Росії поразки в короткі терміни?".

Захист Одеси. ВС Франції можуть знаходитись в портовому місті та протидіяти Росії. Але цей сценарій спричинив би пряму конфронтацію з Москвою. Подібне цілком можливо, водночас пов’язано із серйозними ризиками.

ВС Франці створюють захисну зону. Тобто армія буде воювати пліч-о-пліч з ЗСУ, але без надійної підтримки Заходу, зокрема і зброєю, це буде утопія.

Протистояння в окопах. Цей варіант ймовірний, на думку журналістів, але пов'язаний з величезними політичними витратами. Це буде пряма конфронтація конфлікту і виклик для президента РФ Володимира Путіна. Президент Франції не може ухвалити таке рішення самотужки, йому потрібно буде заручитися підтримкою з боку парламенту.

Більшість з цих варіантів пряма або опосередкована конфронтація війни з Росією. На це диктатор Путін може "відповісти" не тільки на території України, а й всієї Європи.

Раніше "Телеграф" писав, що в НАТО вирішили надати Україні новий спеціальний статус.