"Вимагатимемо пояснень, але…": у МЗС Польщі прокоментували інцидент з російською ракетою

Там не відкидають демагогії

У Міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що вимагатимуть пояснень щодо інциденту з російською ракетою від посла РФ. Разом з тим, там зазначили, що не впевнені у відповіді з боку Кремля.

Про це заявив очільник польського МЗС Радослав Сікорський. Він сказав, що говоритиме з очільником НАТО з цього приводу.

"Ми вимагатимемо пояснень, але, ймовірно, отримаємо певну демагогію. Сьогодні ми будемо консультуватися в канцелярії прем'єр-міністра, я також поговорю з генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу (Єнсом Столтенбергом. — Ред.)", — сказав Сікорський.

Як відомо, у ніч на 24 березня близько п'ятої ранку відбулося порушення польського повітряного простору однією з маневрених ракет. Її запустила авіація дальньої дії Росії. Ракета увійшла в повітряний простір Польщі у районі села Осердув у Люблінському воєводстві та перебувала там 39 секунд.

Після цього Польща оголосила про наміри викликати посла РФ і вручити йому ноту протесту.

До слова, у Міністерстві оборони Польщі заявили, що країна збила б російську ракету, якби були ознаки, що та прямує до якоїсь цілі на її території.

Раніше "Телеграф" писав, що у своє виправдання польське міністерство оборони заявило, що ракета нібито перебувала у польському повітряному просторі 39 секунд, а падіння ракети несло б шкоду для цивільних поляків. Окрім того, МЗС Польщі… просто викликало російського посла, щоб видати йому ноту про "невдоволення".