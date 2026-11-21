Частично работает лишь железнодорожная переправа

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Поврежденный элемент Крымского моста, судя по спутниковым снимкам, оказался полностью под водой. На кадрах после атаки виден разрыв на месте автомобильного пролета, а саму конструкцию изучают водолазы.

Об обследовании переправы и сроках подъема конструкции рассказал министр обороны Евгений Хмара, сообщает Укринформ. Он доложил об этом на встрече президента Украины Владимира Зеленского с госсекретарем Великобритании по вопросам обороны Уэсом Стритингом.

Что видно на снимках до и после атаки

На спутниковых кадрах "Радио Свобода" до атаки над водой видны две параллельные арки. На более позднем крупном плане автомобильное полотно отсутствует.

После атаки автомобильное полотно обрывается у судоходного прохода

До атаки автомобильная и железнодорожная арки стояли рядом

На общих планах видны оба края разрыва: между ними над водой различима только соседняя арка.

Общий план после атаки позволяет сравнить оба пролета

Съемка до атаки показывает, как обе арки пересекали фарватер

Что известно о глубине и сроках подъема

Под судоходной аркой, в пределах фарватера Керчь-Еникальского канала, глубину поддерживают на уровне 8–9 метров. За границей фарватера, ближе к опорам и отмелям, дно поднимается, и глубина уменьшается до 3–5 метров. Таким образом, поврежденная часть моста полностью опустилась под воду, что мешает российскому судоходству в регионе. Ранее обрушившиеся конструкции автомобильной части были отчетливо видны в воде.

"Мы оцениваем время, за которое они поднимут и отведут эту конструкцию, в несколько месяцев или больше", – сказал Евгений Хмара.