В эпическом разрушении в США, где корабль снес опору моста, нашли "украинский след": подробности (видео)

Инцидент произошел из-за технических неисправностей

В ночь на вторник, 26 марта, около 1:30 по местному времени в Балтиморе (штат Мэриленд, США) упал мост Фрэнсиса Скотта Ки после столкновения с контейнеровозом Dali. Судно шло под флагом Сингапура, а капитаном мог быть гражданин Украины.

Об этом свидетельствуют данные портала Balticshipping. В карточке также указана зарплата, потенциальный капитан судна Dali получает 10 200 долларов США в месяц.

Причиной столкновения контейнеровоза с опорой моста явилась техническая неисправность. О ней командование судна сообщило за несколько минут до инцидента. В ФБР заявили, что не связывают обрушение моста Фрэнсиса Скотта Ки с возможным терактом.

Отметим, что в мире работает до 80 тысяч украинских моряков. Такую цифру приводил Центр транспортных стратегий в августе 2023 года.

Напомним, что мост протяженностью 2,5 км обвалился из-за контейнеровоза Dali. Судно "потеряло ход" после выхода из порта. На борту находились 22 члена экипажа.

В момент столкновения по мосту ехали автомобили. Информация о пострадавших и вероятных жертвах уточняется. В тот момент на мосту также находились шесть ремонтников, они считаются пропавшими без вести. Двое мужчин были извлечены из холодной воды, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии.

Судно принадлежит Grace Ocean Pte Ltd, а менеджером является компания Synergy Marine Group. Расследование инцидента проводит береговая охрана США. В морском и портовом управлении Сингапура сообщили, что будут сотрудничать с американской службой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на "мосту Кличко" появились новые трещины. Коммунальщики загородили опасный участок.