В епічному руйнуванні в США, де корабель зніс опору мосту, знайшли "український слід": подробиці (відео)

Інцидент стався через технічні несправності

У ніч на вівторок, 26 березня, близько 1:30 по місцевому часу у Балтіморі (штат Меріленд, США) впав міст Френсіса Скотта Кі після зіткнення з контейнеровозом Dali. Судно йшло під прапором Сінгапуру, а капітаном міг бути громадянин України.

Про це свідчать дані порталу Balticshipping. У карточці також вказана зарплата, ймовірний капітан судна Dali отримує 10200 доларів США у місяць.

Причиною зіткнення контейнеровоза з опорою мосту стала технічна несправність. Про неї командування судна повідомило за кілька хвилин до інциденту. У ФБР повідомили, що не пов’язують обвал моста Френсіса Скотта Кі з можливим терактом.

Зазначимо, що у світі працює до 80 тисяч українських моряків. Таку цифру наводив Центр транспортних стратегій у серпні 2023 року.

Нагадаємо, що міст завдовжки 2,5 км обвалився через контейнеровоз Dali. Судно "втратило хід" після виходу з порту. На борту знаходилось 22 члени екіпажу.

У момент зіткнення на мосту їхали автомобілі. Інформація стосовно постраждалих та ймовірних жертв уточнюється. У той момент на мосту також були шість ремонтників, вони вважаються зниклими безвісти. Двох чоловіків витягнули з холодної води, один з них госпіталізований у тяжкому стані.

Судно належить Grace Ocean Pte Ltd, а менеджером є компанія Synergy Marine Group. Розслідування інциденту проводить берегова охорона США. У морському і портовому управлінні Сінгапуру повідомили, що будуть співпрацювати з американською службою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на "мосту Кличка" з’явились нові тріщини. Комунальники загородили небезпечну ділянку.