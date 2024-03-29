В Румынии строят крупнейшую в Европе базу НАТО: это будет целый город недалеко от Украины

На базе будет размещено до 10 тысяч солдат НАТО.

В марте на территории Румынии началось строительство крупнейшей базы НАТО в Европе — она будет размером с небольшой город со всей соответствующей инфраструктурой. По своим размерам румынский проект превзойдет даже знаменитую авиабазу "Рамштайн" в Германии, которая до сих пор являлась крупнейшим объектом Альянса в Европе. "Телеграф" рассказывает все, что о ней известно.

От аэродрома до больницы

Проект строительства обойдется румынскому правительству в 2,5 млрд евро. Новый военный объект будет представлять собой расширение уже существующей авиабазы "Михаил Когэлничану" (Mihail Kogălniceanu) в уезде Констанца.

Как пишет Euronews, площадь базы будет 2300 гектаров, а общий периметр — 30 километров. На этом огромном участке планируется строительство взлетно-посадочных полос, ангаров для военных самолетов разных типов, складов оружия и горюче-смазочных материалов, а также школы, детских садов, магазинов и даже больницы. На полную мощность база должна заработать до 2040 года.

После завершения работ на ней смогут разместиться одновременно 10 тысяч военнослужащих НАТО с семьями. В настоящее время на базе "Михаил Когэлничану" размещено пять тысяч солдат из стран-членов Альянса. Расширение позволит разместить там даже подразделения сухопутных сил.

"База развивается с целью модернизации военного присутствия от боевых групп и батальонов до уровня бригад. Это значит, что нужно иметь возможность принять большое количество солдат. Необходимо иметь хранилища для хранения оружия и боеприпасов. Иметь места для обучения, интеграции всех сил, прибывающих, чтобы "перестраховать" восточный фланг [НАТО], — сказал в комментарии "Телеграфу" Юлиан Кифу, президент бухарестского Центра по предотвращению конфликтов. — Всегда подобному предшествуют политические оценки, и я говорю о решении саммита Альянса в Вильнюсе в прошлом году. После политической составляющей – военная. Идет создание региональных планов и планов на случай непредвиденных обстоятельств. А потом – размещение сил и возможностей на местах, чтобы воплотить в жизнь конкретный план".

Инфографика Euronews Romania, перевод "Телеграфа"

Безопасность в море

Рядом с аэродромом "Михаил Когелничану" в уезде Констанца расположен румынский порт на Черном море.

Планы по развитию базы были утверждены в стране еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину. Соответствующий нормативный акт о расширении объекта датирован 2020 годом. Считается, что первоначальным толчком к развитию базы стал захват Россией Крыма в 2014 году. После этого боевые подразделения ряда стран-членов НАТО, включая США, Канаду, Великобританию, Италию и Германию, поочередно поддерживали румынские военно-воздушные силы в защите юго-восточного фланга НАТО, включая воздушное пространство над Черным морем.

После начала полномасштабной войны самолеты стран-членов НАТО играют важную функцию, обеспечивая воздушное наблюдение за российской деятельностью в акватории моря. В частности, на аэродроме "Михаил Когэлничану" базируется воздушная полиция НАТО.

В около 100 километрах к югу от базы находится ближайший населенный пункт Болгарии – город Добрич, примерно в стольких же километрах, но на север — молдавские Джурджулешты. А чуть дальше – украинский Измаил и Рени.

Расстояние от базы до Украины

"Новая база предоставит Румынии усиленную роль в архитектуре безопасности НАТО и усилит позиции в Черном море, где в военном плане доминирует Россия", — отмечает издание Balkan Insight.

Эксперт по безопасности Юлиан Кифу рассказывает "Телеграфу", что агрессия РФ на море создает ряд угроз для Румынии:

"Первое – что Россия [может поставить под вопрос] международно признанные морские границы. Да, у нас есть процесс в международном суде. У нас есть разграничение исключительных морских зон. Но если де-факто Россия контролирует Крым, она может поставить под вопрос все эти границы.

Во-вторых, речь идет о свободе судоходства. После срыва зерновой сделки использовались наши соответствующие территориальные воды. Речь идет о более чем тысяче кораблей, которые проследовали через них (в сентябре 2023 года в Румынии говорили о удвоении пропускной способности порта "Констанца" для украинского зерна до 4 млн тонн. – Ред.) Нам нужны учения НАТО, мониторинг и миссии Альянса по защите свободы судоходство. Мы не можем делать показуху и операции по свободе судоходства в Тайванском проливе и не делать этого в Черном море, когда у нас здесь три страны НАТО и две другие, стремящиеся вступить.

В третьих, есть много вещей, связанных с инфраструктурой. Все, что касается глубоководного бурения, находящегося в исключительных морских зонах. У вас есть такие площадки, и вы хорошо знаете, как это произошло в случае с Украиной (аннексировав Крым, Россия захватила также и газовые месторождения на Черноморском шельфе. – Ред .) У нас есть энергетический кабель, строительство которого оплачено Европейским Союзом. Это также нужно защитить, поскольку кабель передачи данных должен проходить по одному и тому же маршруту. И это прямые угрозы, не считая других гибридных", — говорит Юлиан Кифу.

Руководитель пресс-службы Министерства национальной обороны Румынии полковник Корнелиу Павел подтвердил, что с развитием этой базы Бухарест будет иметь более надежные гарантии своей безопасности и безопасности союзников.

"За последние годы Румыния продемонстрировала, что она также является гарантом безопасности для союзников по НАТО. Изменения в архитектуре безопасности в Черном море были заметны, – сказал Павел. – Это район, пострадавший от конфликтов, порожденных Российской Федерацией. Ситуация с безопасностью очень нестабильна".

Кроме перечисленного, по данным профильного портала The War Zone, для НАТО решение усилить свое присутствие в Румынии позволит меньше полагаться на поддержку Венгрии в будущем. Авиабаза "Папа" на западе Венгрии сейчас очень важна для Альянса, поскольку на ней размещен объединенный парк грузовых самолетов C-17, оказывающий поддержку 12 странам-членам. Однако неоднозначная позиция премьера Виктора Орбана уже подпортила отношения Будапешта с некоторыми столицами стран НАТО.

Румыния значительно укрепляет свое значение для НАТО на десятилетие вперед, а также занимает роль гаранта безопасности в регионе на море, суше и в воздухе.

Напомним, ранее в интервью "Телеграфу" министр обороны Эстонии Ханно Певкур рассказал, как страны Балтии готовятся к нападению России.

*Разговор с Юлианом Кифу состоялся на полях Киевского форума по безопасности, одним из информационных партнеров которого был сайт "Телеграф".