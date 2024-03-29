У Румунії будують найбільшу в Європі базу НАТО: це буде ціле місто неподалік України

На базі розмістять до 10 тисяч солдатів НАТО.

У березні на території Румунії почалося будівництво найбільшої бази НАТО в Європі – вона буде розміром із невелике місто з усією відповідною інфраструктурою. За своїми розмірами румунський проєкт перевершить навіть знамениту авіабазу "Рамштайн" у Німеччині, яка дотепер була найбільшим об’єктом Альянсу в Європі. "Телеграф" розповідає усе, що про неї відомо.

Від летовища до лікарні

Проєкт будівництва обійдеться румунському уряду в 2,5 млрд євро. Новий військовий об’єкт являтиме собою розширення вже існуючої авіабази "Міхаїл Когелнічану" (Mihail Kogălniceanu) в повіті Констанца.

Як пише Euronews, база матиме площу у 2300 гектарів і загальний периметр у 30 кілометрів. На цій величезній ділянці планується будівництво злітно-посадкових смуг, ангарів для військових літаків різних типів, складів зброї та паливно-мастильних матеріалів, а також школи, дитячих садків, магазинів і навіть лікарні. На повну потужність база має запрацювати до 2040 року.

По завершенні робіт на ній зможуть розміститись одночасно 10 тисяч військовослужбовців НАТО з родинами. Нині на базі "Міхаїл Когелнічану" розміщено п’ять тисяч солдатів із країн-членів Альянсу. Розширення дозволить розмістити там навіть підрозділи сухопутних сил.

"База розвивається з метою модернізації військової присутності від бойових груп й батальйонів до рівня бригад. Це означає, що потрібно мати можливість прийняти велику кількість солдатів. Необхідно мати сховища для зберігання зброї та боєприпасів. Мати місця для навчання, інтеграції всіх тих сил, які прибуватимуть, щоб "перестрахувати" східний фланг [НАТО], — сказав у коментарі "Телеграфу" Юліан Кіфу, президент бухарестського Центру із запобігання конфліктів. – Завжди подібному передують політичні оцінки, і я кажу про рішення саміту Альянсу у Вільнюсі торік. Після політичної складової – військова. Йде створення регіональних планів і планів на випадок непередбачених обставин. А потім – розміщення сил і можливостей на місцях, щоб втілити в життя конкретний план".

Інфографіка Euronews Romania, переклад "Телеграфу"

Безпека у морі

Поруч із летовищем "Міхаїл Когелнічану" в повіті Констанца розташований румунський порт на Чорному морі.

Плани щодо розбудови бази були затверджені в країні ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Відповідний нормативний акт про розширення об’єкту датовано 2020 роком. Вважається, що початковим поштовхом до розвитку бази стало захоплення Росією Криму 2014 року. Після цього бойові підрозділи низки країн-членів НАТО — включаючи США, Канаду, Велику Британію, Італію та Німеччину — по черзі підтримувала румунські військово-повітряні сили у захисті південно-східного флангу НАТО, включаючи повітряний простір над Чорним морем.

Після початку повномасштабної війни літаки країн-членів НАТО відіграють важливу функцію, забезпечуючи повітряне спостереження за російською діяльністю в акваторії моря. Зокрема, на аеродромі "Міхаїл Когелнічану" базується повітряна поліція НАТО.

За близько 100 кілометрів на південь від бази знаходиться найближчий населений пункт Болгарії – місто Добрич, за приблизно стільки ж кілометрів, але на північ — молдавські Джурджулешти. А трохи далі — український Ізмаїл та Рені.

Відстань від бази до України

"Нова база надасть Румунії посилену роль в архітектурі безпеки НАТО і посилить позиції в Чорному морі, де у військовому плані домінує Росія", — наголошує видання Balkan Insight.

Експерт з безпеки Юліан Кіфу розповідає "Телеграфу", що агресія РФ на морі створює низку загроз для Румунії:

"Перше – що Росія [може поставити під запитання] міжнародно визнані морські кордони. Так, у нас є процес у міжнародному суді. У нас є розмежування виключних морських зон. Але якщо де-факто Росія контролює Крим, вона може поставити під знак питання всі ці кордони.

По-друге, йдеться про свободу судноплавства. Після зриву зернової угоди використовували наші відповідні територіальні води. Йдеться про понад тисячу кораблів, які прослідували через них (у вересні 2023 року у Румунії казали про подвоєння пропускної здатності порту "Констанца" для українського зерна до 4 млн тонн. – Ред.) Нам потрібні навчання НАТО, моніторинг та місії Альянсу для захисту свободи судноплавства. Ми не можемо робити показуху та операції зі свободи судноплавства в Тайванській протоці і не робити цього в Чорному морі, коли у нас тут три країни НАТО та дві інші, які прагнуть вступити.

По-третє, є багато речей, пов’язаних із інфраструктурою. Все, що стосується глибоководного буріння, що знаходиться у виключних морських зонах. У вас є такі майданчики, і ви добре знаєте, як це сталося у випадку з Україною (анексувавши Крим, Росія захопила також і газові родовища на Чорноморському шельфі. – Ред.). У нас є енергетичний кабель, будівництво якого оплачено Європейським Союзом. Це також потрібно захистити, оскільки кабель передачі даних має проходити одним і тим самим маршрутом. І це прямі загрози, не враховуючи інші гібридні", — каже Юліан Кіфу.

Керівник прес-служби Міністерства національної оборони Румунії полковник Корнеліу Павел підтвердив, що з розвитком цієї бази Бухарест матиме більш надійні гарантії своєї безпеки, і безпеки союзників.

"За останні роки Румунія продемонструвала, що вона також є гарантом безпеки для союзників по НАТО. Зміни в архітектурі безпеки в Чорному морі були помітні, – сказав Павел. – Це район, який постраждав від конфліктів, породжених Російською Федерацією. Ситуація з безпекою дуже нестабільна".

Окрім перерахованого, за даними профільного порталу The War Zone, для НАТО рішення посилити свою присутність у Румунії дозволить менше покладатися на підтримку Угорщини в майбутньому. Авіабаза "Папа" на заході Угорщини зараз дуже важлива для Альянсу, оскільки на ній розміщено об’єднаний парк вантажних літаків C-17, який надає підтримку 12 країнам-членам. Однак неоднозначна позиція прем’єра Віктора Орбана вже зіпсувала відносини Будапешта з деякими столицями країн НАТО.

Румунія значно зміцнює своє значення для НАТО на десятиліття вперед, а також переймає роль гаранта безпеки у регіоні на морі, землі та в повітрі.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю "Телеграфу" міністр оборони Естонії Ганно Певкур розповів, як країни Балтії готуються до нападу Росії.

*Розмова з Юліаном Кіфу відбулася на полях Київського безпекового форуму, одним із інформаційних партнерів якого був сайт "Телеграф".