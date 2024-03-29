"Вот бы и нам туда": Туск заявил, что Европа перешла в довоенную эпоху, украинцы грустно шутят

Заявление прозвучало на фоне разговоров о войне России против НАТО

В настоящее время Европа находится в довоенной эпохе. Надо морально привыкнуть к новой реальности.

Об этом в интервью El pais заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, сейчас больше всего беспокоит то, что "возможен буквально любой сценарий".

"Мы не переживали такой ситуации с 1945 года. Я знаю, что это звучит беспощадно, особенно для людей молодого поколения, но мы должны морально привыкать к новой эпохе. Мы в довоенное время. Я не преувеличиваю. С каждым днем это все очевиднее", – заявил Туск.

Он также отметил, что сейчас главной задачей Европы должна быть защита Украины от российского вторжения и сохранение Украины как независимого и целостного государства. По мнению польского премьера, ситуация в Украине "намного тяжелее, чем год назад, но и намного лучше, чем в начале войны".

Туск также призывает европейцев тратить больше на оборону. В частности, напомнил о необходимости направлять не менее 2% ВВП на оборону в соответствии с фундаментальным принципом НАТО.

Он также напомнил о разговоре с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Тот во время заседания Европейского совета якобы настаивал на прекращении использования слова "война" в официальных заявлениях ЕС, поскольку якобы это пугает европейцев.

"Я ответил, что в моей части Европы война больше не абстракция. И что наша обязанность – не обсуждать, а действовать и готовиться к защите", – сказал Туск.

Следует отметить, что это заявление Туска изложило неоднозначную реакцию украинцев в соцсетях. Многие восприняли его слова с иронией.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, когда Россия может напасть на НАТО. Политолог озвучил термины и рассказал, чего хочет добиться Путин таким способом.