НАТО должно сделать три вывода: у Зеленского высказались о российских ракетах на территории Альянса

В Офисе президента считают, что Альянс должен начать реально противостоять Путину

Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал заявление о том, что НАТО может сбивать российские ракеты. По его словам, безучастие Североатлантического блока только подталкивает Кремль к эскалации войны.

Об этом сказал в эфире телемарафона. Подоляк уверен, что лишь раздумья НАТО о том, чтобы сбивать российские ракеты, будут сильно тревожить Путина.

"Когда россияне видят, что страны НАТО не реагируют на сознательные провокации, то будут увеличивать эскалацию. Безусловно, если страны НАТО или приграничные к России и Беларуси страны не будут реагировать на провокации, то Россия будет это увеличивать", — сказал он.

Михаил Подоляк подчеркнул, что пока неизвестно, ограничатся ли страны НАТО одними заявлениями или перейдут к действиям. При этом он напомнил, что 24 марта российская ракета в очередной раз залетела на территорию Польши, и призвал членов Альянса задуматься.

"Нам безусловно хотелось бы, чтобы были сделаны 3 вывода из этого 39-секундного пролета ракеты. Первый — не надо думать, что все закончится само по себе и РФ удовлетворится маленькой частицей страны. Второй — надо перестать накапливать все на складах, а передать на поле боя. И третий — кроме заявления, только ракета подлетает к границе НАТО, они имеют в рамках международного права абсолютные права сбить ракету", — рассказал советник главы ОП.

Подоляк добавил, что Украине нужно "не так уж и много", а только системы ПРО и тактическая авиация. А все действия России построены на блефе и если Запад не начнет отвечать, то Путин будет повышать ставки и следующие удары будут намного серьезнее. Если же НАТО ответит на российский террор, то путинский блеф закончится.

"Одно только заявление, что НАТО рассматривает сбитие российских ракет, будет сильно тревожить Россию", — резюмировал представитель ОП.

Напомним, что 24 марта российская ракета залетела на территорию Польши. По этой причине в небо была поднята авиация, в том числе и авиация НАТО. Однако польские военные только наблюдали за ее полетом и не сделали ничего, чтобы ее сбить. Такое поведение страны члена-НАТО удивило и возмутило сеть.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в МИД Литвы высказались насчет российской ракеты в Польше. Там считают, что нельзя мириться с нарушением воздушного пространства НАТО.