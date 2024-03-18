Израиль примет участие в переговорах по перемирию в Секторе Газа: когда и где состоятся

Они станут первым случаем, когда израильские официальные лица и лидеры ХАМАС присоединятся к косвенным переговорам

Кабинет безопасности Израиля одобрил выезд израильской переговорной делегации в Доху (Катар) для переговоров о временном перемирии в Секторе Газа и освобождении заложников. Пока известно о трех этапах переговоров.

Об этом сообщает The Times of Israel. Делегация во главе с директором Моссада Давидом Барнеа получила "общий мандат" на проведение переговоров в понедельник, 18 марта.

Некоторые вопросы, связанные с переговорами, должны будут отдельно решаться и утверждаться премьер-министром Беньямином Нетаньяху и министром обороны Йоавом Галланом. Переговорная группа попросила "значительное количество времени на проведение переговоров, чтобы можно было улучшить соглашение и предложить план, который мы сможем поддержать".

Израильский чиновник, которого цитирует портал Ynet, сказал: "Нам нужно изменить соглашение и важно, чтобы мы подошли к этому с существенной гибкостью".

Источник Reuters сообщил, что обсуждение в Катаре будет касаться разногласий между Израилем и ХАМАС, включая количество палестинских заключенных, которые могут быть освобождены в обмен на остальных израильских заложников, а также гуманитарную помощь Газе.

В издании The Times of Israel пишут, что ожидаемые переговоры в понедельник станут первым случаем, когда израильские официальные лица и лидеры ХАМАС присоединятся к косвенным переговорам с начала священного для мусульман месяца Рамадан на прошлой неделе. Посредники надеялись обеспечить шестинедельное перемирие до этого, но ХАМАС отказался от любого соглашения, которое не привело бы к постоянному прекращению огня в Газе, требование, которое Израиль категорически отвергает.

Первым этапом будет шестинедельное временное прекращение огня, которое будет включать освобождение 35 заложников — женщин, больных и стариков — которых удерживают террористы в Газе в обмен на 350 палестинских заключенных, удерживаемых Израилем. ХАМАС также освободит по меньшей мере пятерых женщин-солдатов в обмен на 50 заключенных, в том числе некоторых, отбывающих длительные сроки по обвинениям в терроризме, за каждого солдата. Египетские официальные лица заявили, что израильские силы отступят с двух главных дорог в Газе, позволят перемещенным палестинцам вернуться на север Газы и разрешат свободный поток помощи в этот район.

На втором этапе планировалось, что обе стороны объявили бы постоянное прекращение огня, и ХАМАС освободил бы остальных живых заложников в обмен на новых заключенных, сказали официальные лица. На третьем этапе ХАМАС передаст держащие его тела в обмен на то, что Израиль снимет блокаду Газа и позволит начать реконструкцию, заявили официальные лица.

Израиль же категорически исключает постоянное прекращение огня и настаивает на том, что он возобновит свою провозглашенную цель уничтожить ХАМАС, как только будет выполнено любое соглашение о перемирии.

Напомним, что ранее террористическая группировка призвала к поэтапному выводу израильских войск из Сектора Газа. Но Израиль не согласился с предложением ХАМАС о прекращении огня.

В стране также называли четкую предпосылку завершения войны в Газе. Отмечается, что конфликт не закончится до тех пор, пока террористическая группировка не удастся полностью расформировать. Именно эту цель собираются преследовать военные ЦАХАЛ.

Ранее "Телеграф" писал, что в секторе Газа гуманитарный груз убил людей. Среди погибших двое детей. Причиной тому стала техническая неисправность.