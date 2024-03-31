В Израиле митингуют против правительства Нетаньяху: полиция использует водометы

Полиция пытается бороться с митингующими на улицах Иерусалима

В израильском Иерусалиме 31 марта более 100 тысяч человек устроили митинг у здания парламента – Кнессета – с требованием провести досрочные выборы в Израиле и немедленно заключить с террористами из ХАМАС соглашение об освобождении заложников. Акция протеста сопровождается разжиганием костров, перекрытием дорог и столкновениями с полицией, использующей водометы.

Об этом пишет израильский информационный портал Ynet. Митингующие выдвинули три ключевых требования к правительству страны – провести досрочные выборы до 7 октября 2024 года, годовщины атаки ХАМАС на Израиль; заключить с террористами соглашение по заложникам; отменить каникулы, на которые должен уйти Кнессет.

Митингующие считают, что парламент должен работать до того момента, пока не будут освобождены все заложники. Также, по мнению митингующих, депутаты парламента не должны уходить на отдых, пока тысячи перемещенных из-за боевых действий израильтян не вернутся домой.

Полиция пытается бороться с митингующими. Она применяет против них водометы и специальные средства, пытаясь разогнать толпу и разблокировать здание парламента страны.

Напомним, 7 октября 2023 года террористы ХАМАС совершили нападение на Израиль. Жертвами атаки стали более 1,2 тыс. человек, а еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию в секторе Газа. ХАМАС поддержали террористы группировки "Хезболлы", наносящие удары по Израилю с северной стороны.

Как сообщал "Телеграф", после принятия ООН резолюции о прекращении огня в Секторе Газа, ХАМАС ответил посредникам, что останется при своей начальной позиции. Также террористы требуют полного прекращения огня и вывода войск от армии Израиля.