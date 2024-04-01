У Сирії бомба рознесла посольство Ірану: вбито важливого генерала (фото, відео)

Будівля була повністю знищена

По будівлі консульства Ірану в Дамаску (Сирія) було завдано авіаудару, внаслідок якого загинув високопоставлений іранський генерал та його помічник. У сирійських та іранських ЗМІ вже поклали відповідальність за це на Ізраїль.

Як повідомляє іранський канал Al-Alam, внаслідок удару загинуло кілька співробітників посольства. Також там повідомили, що загиблим генералом був Мохаммад Реза Захеді, який також є командувачем елітних сил "Кудс" у Сирії та Лівані.

Водночас повідомляється, що з членами іранського дипломатичного корпусу в Дамаску все гаразд, але будівля була повністю знищена.

На інформацію відреагував офіцер Армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левін, який зазначив, що цей удар є однозначним посланням до Ірану.

"З огляду на те, що посольство це формально територія держави, до якої це посольство належить, то тут фактично удар по самому Ірану (посольство теж було зачеплено), причому з ліквідацією високопоставленого і ключового генерала. Досить прямий і однозначний сигнал Тегерану", — зазначив він. своїм телеграм-каналі.

Як повідомлялося раніше, Ізраїль днями завдав удару по місту Набатія на півдні Лівану, загинуло щонайменше семеро людей, серед яких високопоставлений член угрупування "Аль-Джамаа аль-Ісламія".