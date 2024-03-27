Израиль ударил по террористам в Ливане: ликвидирован важный боевик

На Ближнем востоке неспокойно

Израиль нанес удар по городу Набатия на юге Ливана, погибло по меньшей мере семеро людей. Как известно, террористы "Хезболлы" обстреливают Израиль с территории Ливана.

Об ударе по Набатии пишет Reuters. Как сообщили изданию два источника в службах безопасности, вероятно, целью удара был центр чрезвычайной помощи Исламской группы (террористическая группировка) в селении Аль-Хаббария на юге Ливана.

В ЦАХАЛЕ подтвердили удары по Аль-Хаббарии. Сообщается, что там был ликвидирован важный террорист и еще несколько боевиков.

"Ночью истребители ЦАХАЛа нанесли удар по военному комплексу в районе Аль-Хаббария на юге Ливана. На территории комплекса был ликвидирован крупный террорист, принадлежащий к организации "Аль-Джамаа аль-Исламия", который совершал нападения на территорию Израиля, а также другие террористы, что были с ним", — сказано в сообщении Армии обороны Израиля.

Во вторник, 26 марта, в результате авиаударов Израиля возле двух городов на северо-востоке Ливана были убиты трое боевиков "Хезболлы". Израильская сторона подтвердила эти атаки.

Напомним, 7 октября 2023 года террористы ХАМАС совершили нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, а еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию в Секторе Газа. ХАМАС поддержали террористы группировки "Хезболлы", которые наносят удары по Израилю с северной стороны.

Как сообщал "Телеграф", после принятия ООН резолюции о прекращении огня в Секторе Газы, ХАМАС ответил посредникам, что останется при своей начальной позиции. Также террористы требуют полного прекращения огня и вывода войск от армии Израиля.