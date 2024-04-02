Талибан может спровоцировать масштабный водный кризис: три страны могут остаться без воды

Регион и так страдает из-за засухи

Возглавляемое талибами правительство Афганистана пытается решить проблему с водоснабжением северных регионов страны. Однако их методы могут представлять опасность для соседних стран.

Как говорится в материале "Радио свобода", речь идет о строительстве 285-километрового канала Кош-Тепа. С его помощью талибы хотят отвести воду от реки Амударья, чтобы поставить ее в засушливые провинции.

Отмечается, что афганские фермеры столкнулись с гуманитарным кризисом на фоне обширной засухи, что не позволяет им нормально растить продукты питания. Они в основном полагаются на дождевую воду, поскольку грунтовые воды в этих регионах соленые.

Однако соседние страны, вроде Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана тоже полагаются на воду с реки Амударья и теперь опасаются, что ее не хватит на всех. Тем более, что засуха, которая накрыла регион, затронула и их тоже.

Кроме того, опасения возникают и у экспертов, которые говорят, что столь масштабный проект может затронуть экосистему всего региона. В частности некоторые из них отмечают, что у них есть сомнения относительно надежности стен канала, из-за чего вода может попросту уйти под землю.

Несмотря на это Афганистан продолжает работу над проектом и надеется завершить его к 2028 году. Ожидается, что он будет забирать около 20% всего водного стока Амударьи.

Схема канала

Как сообщалось ранее, 2023 год стал самым жарким в истории человечества. Средняя приземная температура выросла почти на 0,2 градуса и составила 1,48 градуса по Цельсию. Ученые опасаются серьезных последствий из-за изменения температуры.