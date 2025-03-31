Поезд уехал раньше расписания и "забыл" пассажира во Львове: в "Укрзализныце" объяснили почему

Мужчина остался без вещей во Львове — что говорит "Укрзализныця"?

Неожиданный инцидент произошел с пассажиром поезда №039 Днепр – Берегово, оставшимся на перроне во Львове без вещей, документов и верхней одежды. Мужчина вышел за лекарством, а поезд отправился раньше, чем он ожидал.

О неприятном случае пассажир сообщил на официальной странице "Укрзализныци" в Facebook. "Я приобрел билет на поезд 039, который должен был отправляться из Днепра 29 марта в 18:17. Сегодня, когда поезд прибыл во Львов в 09:15, проводник сообщила, что стоянка будет продолжаться до 09:40. Я вышел за лекарством, но поезд отправился в 09:25, я остался без вещей, верхней одежды и наличных", — написал мужчина.

Из-за этой ситуации он вынужден был добираться до места назначения самостоятельно, потратив 600 гривен на поездку маршрутками и такси. "Я получил не только финансовый ущерб, но и кучу неудобств", — отметил он, требуя от "Укрзализныци" компенсации.

В ответ "Укрзализныця" объяснила, что в ночь с 29 на 30 марта состоялся перевод часов на летнее время, что повлияло на график движения поездов. "Чтобы минимизировать опоздание к конечному пункту, было скорректировано время стоянок, в частности, во Львове", — ответили в компании.

Там также напомнили правила перевозки пассажиров: "Согласно пункту 6.6, пассажир обязан занять свое место до отправления поезда. Если пассажир опоздал на поезд по собственной вине, компенсация не предусмотрена".

Пассажир категорически не согласился с таким ответом. "Поезд отправился раньше, чем предусмотрено актуальным расписанием – в 09:25 вместо 09:40! Поэтому я требую компенсации!" – настоял он.

Пересмотрит ли "Укрзализныця" свою позицию по этому случаю, пока неизвестно.

Ранее "Телеграф" писал о том, что "Укрзализныця" возобновила онлайн-продажу билетов в приложении 27 марта после масштабной кибератаки на IT-системы компании. А в кассах можно вернуть проездной документ.