Ракета "Спектрум" упала через 30 секунд после взлета: почему ее полет назвали успешным (видео)

Гендиректор компании прокомментировал событие

Первый испытательный запуск немецкой ракеты-носителя Spectrum завершился ее падением в море через пол минуты полета. Несмотря на это, баварский стартап Isar Aerospace считает удачным испытание.

По данным компании Isar Aerospace, запуск состоялся 30 марта из норвежского космопорта Аннея в 13.30 по киевскому времени. Ракета пробыла в воздухе около 30 секунд, после чего упала в море. Норвежская медиакомпания NRK сообщает, что полет прервали сами операторы компании.

Двухступенчатая ракета Spectrum высотой 28 метров создана для выведения на орбиту малых и средних спутников весом до 700 кг на солнечно-синхронную орбиту и до 1000 кг на низкую околоземную орбиту. Запуск должен был состояться еще 24 марта, но его отложили из-за плохих погодных условий.

Запуск ракеты

Это был не только первый старт мюнхенской компании Isar Aerospace, но и первая попытка запуска ракеты на орбиту с территории Западной Европы. Событие транслировали вживую на YouTube-канале компании.

Полет ракеты

Падение ракеты

Даниэль Мецлер, генеральный директор и соучредитель стартапа, назвал запуск "большим успехом". Он отметил, что результаты испытания полностью оправдали ожидания команды разработчиков. Представители компании также отметили, что главной целью тестового полета было собрать как можно больше данных и опыта, а не вывести ракету на орбиту. По их словам, ни одной компании раньше не удавалось с первой попытки успешно вывести свою ракету на орбиту.

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