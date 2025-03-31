Их объявят в розыск? Что грозит "ограниченно пригодным", которые не пройдут ВВК

Несвоевременно выполненное требование может обернуться не только штрафом

Мужчины, ранее признанные "ограниченно пригодными" к военной службе, должны пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВВК) до 5 июня 2025 года. Если это требование не выполнить, их объявят в розыск.

Об этом заявил начальник учета и бронирования Житомирского областного ТЦК и СП Виктор Полторакин. Для прохождения повторной медкомиссии военнообязанные должны получить направление.

Это можно сделать двумя способами:

в территориальном центре комплектования (ТЦК);

через приложение "Резерв+", где доступна функция формирования запроса на направление.

После запроса начальник соответствующего ТЦК и СП подписывает направление электронным ключом.

Что грозит тем, кто не пройдет ВВК в срок

По словам Полторакина, возможности ВВК ограничены – комиссия может принимать только 50 человек в день. Поэтому военнообязанным советуют не медлить, ведь в последние дни попасть на медосмотр почти невозможно.

"Если военнообязанный не пришел, потому что не успел, то ответственным за это будет он сам", — подчеркнул Полторакин.

Кроме того, в случае отказа от прохождения ВВК мужчины могут объявить в розыск за нарушение правил воинского учета. Также ему грозит штраф в размере 17 тысяч гривен.

Ранее "Телеграф" писал, как сгенерировать электронное направление на ВВК в "Резерв+". Подать запрос можно из любого места, даже из-за границы, однако медицинское учреждение для прохождения медосмотра определяется системой автоматически.