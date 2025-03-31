Научный переворот или просто совпадение? На Марсе нашли то, что может раскрыть его величайшую тайну

Новое открытие NASA на Марсе приближает к ответу о внеземной жизни

Марсоход Curiosity нашел на Марсе самые длинные молекулы углерода, которые когда-либо обнаруживали на этой планете. Это важная находка, потому что такие молекулы на Земле часто связаны с живыми организмами.

Ученые считают, что это может быть ключом к пониманию, существовала ли жизнь на Марсе. Об этом пишет издание Ars Technica, ссылаясь на исследование ученых, опубликованное в Proceedings of National Academies of Science.

Марсоход нашел эти молекулы в камне, который окрестили Камберленд. Этому камню около 3,7 миллиарда лет. Он расположен в месте, где когда-то было озеро.

В найденных молекулах имеются цепочки из 10-12 атомов углерода. Ранее на Марсе находили молекулы только с 6 атомами углерода. Поэтому новая находка намного больше и сложнее.

Ученые говорят, что такие молекулы на Земле часто являются частью живых клеток. Но они не уверены, связаны ли эти марсианские молекулы с жизнью. Они могли образоваться и от естественных процессов, таких как химические реакции в камнях.

Чтобы точно узнать, откуда взялись эти молекулы, нужны лучшие лабораторные приборы, чем находящиеся на марсоходе. Поэтому NASA и европейские ученые планируют миссию, чтобы привезти образцы марсианских камней на Землю для детального изучения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ровер Curiosity нашел на Марсе неизвестный науке материал. Он не похож ни на что виденное раньше, но учёные еще не скоро смогут изучить образцы.