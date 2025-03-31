Российская журналистка обвинила "Радио Свобода" в несправедливом увольнении и абьюзе

Девушка хочет получить компенсацию за увольнение

Журналистка Фарида Курбангалиева обвинила бывшего руководителя проекта "Настоящее Время" Кирилла Сухоцкого в абьюзе, лжи и манипуляциях в материалах о теракте в Беслане. Также она публично призвала "Радио Свобода" извиниться перед ней и выплатить компенсацию за "несправедливое увольнение".

Об этом Курбангалиева написала в Facebook 30 марта. Ее заявление прозвучало на фоне дискуссий о возможном закрытии финансируемых США медиа.

По словам журналистки, она проработала три года на "Радио Свобода" ведущей, но в 2021 году ее контракт не продлили без объяснений, несмотря на профессиональные достижения. Она утверждает, что причиной стала системная дискредитация со стороны Кирилла Сухоцкого, возглавлявшего тогда несколько редакций, в том числе и канал "Настоящее Время". Курбангалиева назвала его "человеком-коробкой" из-за аватарки в соцсетях и обвинила в манипуляциях и издевательствах над подчиненными.

Кирилл Сухоцкий

Отдельное внимание она уделила публичному выступлению Сухоцкого в эфире "Голоса Америки" в сентябре 2024 года, где он рассказывал о теракте в Беслане. В частности, он вспомнил женщину, которая "имела 10 детей в школе", и девочку, которая "предложила террористу 10 рублей, чтобы спасти маму". Курбангалиева проверила эти факты через правозащитницу Эллу Кесаеву, журналистку Ольгу Алленову и другие источники, отрицающие существование таких историй. По мнению Курбангалиевой, это свидетельствует о публичной выдумке и спекуляции на трагедии.

"Почему, казалось бы, ведущие оппозиционные медиа подбирают и трудоустраивают такой профессиональный мусор", — написала она.

Курбангалиева также обратилась к руководству "Радио Свобода" с двумя вопросами: не хочет ли редакция извиниться за увольнение, а также компенсировать потери, понесенные из-за прекращения контракта. Она заявила, что имеет доказательства давления со стороны Сухоцкого в виде корпоративной переписки.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что вокруг премии World Press Photo разразился скандал. Второй лучшей фотографией на европейском континенте стала фотография раненого российского оккупанта.