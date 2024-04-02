Талібан може спровокувати масштабну кризу: три країни можуть залишитися без води

Регіон і так страждає через посуху

Очолюваний талібами уряд Афганістану намагається вирішити проблему з водопостачанням північних регіонів країни. Однак їх методи можуть становити небезпеку для сусідніх країн.

Як йдеться у матеріалі "Радіо свобода", йдеться про будівництво 285-кілометрового каналу Кош-Тепа. За його допомогою таліби хочуть відвести воду від річки Амудар’я, щоб поставити її до посушливих провінцій.

Зазначається, що афганські фермери зіштовхнулися з гуманітарною кризою на тлі великої посухи, що не дозволяє їм нормально вирощувати продукти харчування. Вони переважно покладаються на дощову воду, оскільки ґрунтові води у цих регіонах солоні.

Однак сусідні країни, на кшталт Таджикистану, Узбекистану та Туркменістану, теж покладаються на воду з річки Амудар’я і тепер побоюються, що її не вистачить на всіх. Тим більше, що посуха, яка накрила регіон, торкнулася і їх також.

Крім того, побоювання виникають і в експертів, які кажуть, що такий масштабний проєкт може вплинути на екосистеми всього регіону. Зокрема, деякі з них відзначають, що у них є сумніви щодо надійності стін каналу, через що вода може просто піти під землю.

Попри це, Афганістан продовжує роботу над проєктом і сподівається завершити його до 2028 року. Очікується, що він забиратиме близько 20% всього водного стоку Амудар’ї.

Схема каналу

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