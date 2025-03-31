Засыпет снегом и ударит мороз. Когда в Украине существенно ухудшится погода

На смену теплу придет значительное похолодание

Уже не раз после долгой аномально теплой погоды весной на смену ей приходили затяжные холода и обильные осадки. В 2025 году, судя по обновленным прогнозам, такой сценарий также вполне возможен. Март в большинстве регионов Украины оказался рекордно теплым и при среднемесячной температуре существенно превзошел прошлые годы. В первые дни апреля теплая погода будет еще в нашей стране. Но на крайнем севере Европы наметятся первые предпосылки существенных изменений.

Как рассказал в комментарии "Телеграфу" известный синоптик Игорь Кибальчич, ожидается, что примерно с 5 апреля холодный арктический воздух со стороны Финляндии и Баренцева моря двинется в центральную часть Европы. На этом фоне активизируется циклоническая деятельность над Украиной и странами Балканского полуострова. Все это приведет к ощутимому похолоданию, особенно на Правобережье Украины, которое продлится до конца первой декады месяца.

С 1 по 5 апреля в нашей стране будет наблюдаться очень теплая и влажная погода с дождями и туманами. Температура воздуха будет колебаться ночью в пределах +1…+8°С, днем +5…+12°С; в юго-восточной половине Украины ощутимо теплее – ночью +3…+10 °С, днем +13…+18 °С, в Крыму, Херсонской области и на крайнем востоке временами +19…+22 °С. Ветер в основном ожидается слабым, с переменным направлениям и только в западных и южных регионах 2 – 3 апреля возможно усиление временем до 12 – 17 м/с.

Самые сложные погодные условия ожидаются 6-7 апреля. Циклон над центральными областями Украины приведет к выпадению снега, мокрого снега в западных и северных регионах. Местами снегопады могут быть сильными, а на фоне усиления северного и северо-западного ветра превратиться в метели. Левобережье Украины и южные регионы останутся в условиях теплой воздушной массы, поэтому осадки пройдут в виде дождей, местами возможны грозы.

На карте для наглядности прогностическая информация о расположении, интенсивности циклона и виде осадков (дождь/снег – фиолетовый цвет) в Украине на 6 апреля 2025 года:

8 апреля циклон покинет территорию нашей страны, за ним распространится холодная воздушная масса, которая охватит все регионы. Температура воздуха снизится ночью до -1…+5°С, днем до +2…+8°С. В западных и северных областях с 7 по 10 апреля ночью местами морозы могут окрепнуть до -2…-8°С. Таким образом, среднесуточные показатели температуры окажутся на несколько градусов ниже климатической нормы.

Более подробно за развитием погодных условий, штормовыми уведомлениями и прогнозами рекомендуем следить на официальном сайте Украинского гидрометцентра, который оперативно подготовит необходимую информацию для предупреждения населения при резких изменениях погоды.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине прогнозируют тепло до +20 градусов.