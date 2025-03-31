Готовил теракт в ТЦК? На Днепропетровщине задержан депутат "Европейской солидарности" - СМИ

Уголовное дело уже открыто

Депутат VII и VIII созыва от партии "Европейская солидарность" мог подбросить противотанковую мину у входа в территориальный центр комплектования (ТЦК) на Днепропетровщине. Вероятнее речь идет о Валерии Ищенко.

Об этом пишет ПолитБавовна, ссылаясь на собственные источники. По предварительным данным, в конце марта у здания ТЦК была обнаружена противотанковая мина ТМ-62М в Широком Криворожского района.

Корреспонденты говорят, что ее туда якобы принес и оставил депутат местного совета Валерий Ищенко. Полиция его уже задержала. Однако стражи порядка официально не называют имени фигуранта.

Валерий Ищенко

"Принятыми мерами Национальной полиции противотанковая мина была обезврежена, а личность взрывателя, депутата местного совета от Евросолидарности Ищенко, установлена и задержана. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.15 и ч.1 ст.258 УК Украины", — говорится.

Что известно о Валерии Ищенко

Валерий Ищенко известен в Украине несколькими громкими скандалами. К примеру, в августе 2024 года нардеп и его помощник признали себя виновными в закупках для "Укрзализныци" по завышенным ценам, что нанесло перевозчику ущерба 20 млн гривен ущерба. Фигуранты избежали заключения и получили условные сроки.

Политическую карьеру Ищенко начал в 2006 году. Уже в 2008 году его избрали депутатом Киевского городского совета от Блока Виталия Кличко. Являлся заместителем председателя постоянной комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений, градостроительства и архитектуры. Однако впоследствии полномочия депутата Киевского городского совета по собственному желанию в связи с избранием народным депутатом Украины.

В 2012 году он был избран народным депутатом Украины от партии УДАР. В Верховной Раде стал членом Комитета по вопросам промышленной и инвестиционной политики, с апреля 2013 года заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики.

Уже в 2014 году Ищенко был избран народным депутатом Украины от политической партии Блок Петра Порошенко. В Раде стал членом Комитета по налоговой и таможенной политике.

В 2019 году после окончания срока полномочий народного депутата Валерий Ищенко оказался на скамье подсудимых. По данным НАБУ, бывший нардеп "способствовал противоправному завладению в 2015 году средствами государственного предприятия "Укрзализнычпостач" на сумму более 20 млн грн".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 28 марта полиция оцепила территориальный центр комплектования (ТЦК) в Киеве. Уже известно, что произошло.