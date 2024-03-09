Потоп в пустыне: ОАЭ и Саудовская Аравия страдают от мощного ливня (фото, видео)

Многие заведения приостановили работу, жителей призвали сидеть дома

Пока последствия глобального изменения климата наблюдаются по всей планете, нехарактерная погода внезапно накрыла Ближний Восток. Так на засушливом Аравийском полуострове выпало нехарактерное количество осадков.

Как сообщает Khaleej Times, мощные дожди прошли в Объединенных арабских эмиратах и в Саудовской Аравии. При том ливни были настолько мощными, что на улицах и даже в домах наблюдались подтопления.

Метеорологи отметили, что облачность будет постепенно уменьшаться в течение ночи субботы и утра воскресенья. При этом, согласно прогнозу, погода начнет проясняться лишь ближе к утру понедельника.

Дожди стали большой проблемой для этих засушливых стран, поскольку многие автомобили оказались подтоплены и вышли из строя. Также в некоторых местах наблюдались оползни, которые разрушили дороги.

В полиции Дубая сообщили, что лишь с 6:00 до 15:00 часов поступило более 10 тысяч звонков от людей, которые пострадали от непогоды. Власти страны выпустили предупреждение о том, что людям стоит оставаться дома, при этом много публичных заведений были закрыты.

Как сообщалось ранее, дождливую погоду стоит также ждать в Украине уже в начале следующей недели. Вместе с осадками также придет и похолодание.