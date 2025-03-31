Погибло больше полторы тысячи людей: что известно о крушении знаменитого "Титаника" и как он выглядит сейчас

Корабль тонул 2 часа 40 минут, спаслось более 700 человек из 2208

Один из самых известных кораблей в истории человечества Титаник стал объектом не только технического прогресса, но и огромной человеческой трагедии. Лайнер затонул в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года, унес с собой под воду более 1500 жизней людей и оставил после себя множество легенд.

Строительство судна началось 31 марта 1909 года. Сегодня прошло 116 лет с этого дня. На борту находились 2208 человек, из которых выжили только 704. "Телеграф" решил вспомнить интересные факты о "Титанике".

Интересные факты о "Титанике"

"Титаник" был спущен на воду 31 мая 1911 года. Тогда он был самым большим пассажирским лайнером в мире. Длина судна составляла 269 метров, ширина – 28 метров, а водоизмещение – 52 310 тонн.

Лайнер называли "плавающим дворцом". В первом классе были роскошные каюты, большой бальный зал, бассейн, турецкие бани, тренажерный зал и даже корт для сквоша — первый на судне. Также на борту была лестница с панелями из дуба, позолоченными перилами и стеклянным куполом. Благодаря фильму "Титаник" она стала культовой.

Каюты для первого класса стоили до 870 фунтов, что в современных деньгах примерно 100 тысяч долларов. Там могла путешествовать только элита. Однако большая часть пассажиров была в третьем классе – они платили от 3 до 8 фунтов стерлингов. Для них было две ванны, которые находились в общежитии на 164 койки.

"Титаник" называли "неутопаемым". Такое название он получил из-за своей конструкции: 16 водонепроницаемых отсеков, которые могли держать судно на плаву, даже если 4 из них затопят. Но, как оказывается, это был рекламный ход White Star Line, а не действительность. Во время столкновения с айсбергом повредились 6 отсеков и корабль пошел ко дну.

Капитан "Титаника" Эдвард Смит. Фото: Getty Images

На корабле было всего 20 спасательных шлюпок, в которые могли поместиться только 1178 человек, хотя на борту находились 2224 человека вместе с экипажем. А все потому, что по мнению дизайнеров, большое количество шлюпок "загромождало" бы палубу. К тому же, во время катастрофы многие шлюпки спускали полупустыми — все из-за паники людей и плохой организации эвакуации.

Фото: pikabu

Из первого класса спаслось 60% пассажиров, со второго – 41%, а из третьего – 25%. Женщин и детей эвакуировали первыми, но даже здесь класс имел значение. Из женщин первого класса спаслось 97% людей, а из третьего – 46%. Некоторые пассажиры не могли добраться до шлюпок через железные ворота, стоявшие между классами.

Оркестр играл даже когда "Титаник" тонул для того, чтобы успокоить пассажиров. По данным свидетелей, последней мелодией был гимн "Ближе, мой Боже, к Тебе" (Nearer, My God, to Thee). Музыкантов было восемь и ни один из них не выжил.

"Титаник" утонул 15 апреля 1912 в 2:20 ночи. Его обломки нашли только через 73 года — 1 сентября 1985 года. Экспедиция, руководителем которой был Роберт Баллард, обнаружила корабль на глубине 3800 метров в Северной Атлантике. Корабль раскололся на две части, которые находились на расстоянии 600 метров друг от друга. Со дна океана подняли много артефактов – от посуды до личных вещей и элементов интерьера.

Как выглядит "Титаник" сейчас

Спустя более 100 лет после трагедии, под водой корабль испытал разрушения из-за коррозии. Носовая часть еще похожа на корабль в 1912 году, но кормовая почти разрушена. На обломках обитают глубоководные организмы, а сам корабль растворяется в воде и исчезает с годами.

Нос "Титаника". Фото: Magellan

Фото: Magellan

На месте большой дыры справа от палубы когда-то была лестница. Фото: Magellan

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Англии нашли газету, изданную после трагедии на "Титанике". Она была написана через 5 дней после катастрофы — тогда был опубликован список выживших.