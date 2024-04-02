В Белом доме раздумывают над передачей Израилю оружия на 18 миллиардов долларов США

Соглашение охватывает 25 истребителей F-15, авиационные боеприпасы к ним и ряд сопутствующих услуг

В администрации президента США Джозефа Байдена в последнее время серьезно раздумывает, стоит ли передавать Израилю пакет вооружения стоимостью 18 миллиардов долларов США. Пакет включает в себя не только многочисленные боеприпасы, но и 25 самолетов F-15, на которые Израиль отправил запрос.

Об этом пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что официальный запрос на самолеты Белый дом получил в январе 2023 — уже во время войны в Украине.

Во время визита министра обороны Израиля Йоава Галланта в Вашингтон вопрос ускорения передачи самолетов был одной из главных тем. Кроме того, глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Макколл тоже дал "зеленый свет" на продажу самолетов. Однако есть нюанс: несмотря на прошедшие между Байденом и Конгрессом США обсуждения, некоторые из четырех офисов, ответственных за передачу оружия, все еще не подписали соответствующие документы.

Законодательство США требует официально уведомлять Конгресс о крупных иностранных соглашениях по продаже военной техники. Неофициальный процесс рассмотрения позволяет проверять эти соглашения перед уведомлением, которое будет отправлено Конгрессу. Пакет для Израиля, по результатам проверки, включает 25 истребителей F-15, авиационные боеприпасы к ним и ряд сопутствующих услуг – обучение, техническую поддержку и услуги подрядчиков. Всё это стоит 18 миллиардов долларов США.

Ранее "Телеграф" писал, что президент США Джо Байден высказался в своей речи перед Конгрессом о ситуации в секторе Газа. Он сказал, что Израиль должен пропускать больше помощи.