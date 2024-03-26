Без дополнительных требований не обошлось: как Израиль и ХАМАС отреагировали на резолюцию ООН

Израиль будет делать то, что считает правильным для безопасности своей страны

После принятия ООН резолюции о прекращении огня в Секторе Газы, ХАМАС предоставил ответную информацию посредникам, что останется при своей начальной позиции. Также террористы требуют полного прекращения огня и вывода войск от армии Израиля.

Среди их требований есть и "реальный" обмен пленными и возвращение перемещенных палестинцев. Об этом пишет The Times of Israel

Такой ответ на резолюцию ООН объясняется тем, что Израиль "не ответил ни на одно из основных требований нашего народа и нашего сопротивления (ХАМАС): всеобъемлющее прекращение огня, выход из Сектора Газа, возвращение перемещенных лиц и реальный обмен пленными".

Требования ХАМАСа о полном выводе войск и постоянном прекращении огня в Израиле отклонялись каждый раз. В ответ на "тишину" террористическая группировка обещала совершить обмен пленными.

Израиль отверг это требование как бред и настаивал на том, что военные операции по уничтожению военного и управленческого потенциала ХАМАС возобновятся после выполнения соглашения о прекращении огня и обмене заложниками.

На резолюцию ООН отреагировало Министерство обороны страны. Глава оборонного ведомства Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ будет наступать дальше. По его мнению, у Израиля есть "нравственное обязательство продолжать борьбу, пока ее боевики не будут возвращены и угроза ХАМАСа не будет устранена".

"Решение Совета Безопасности не имеет для нас оперативного значения, и в любом случае мы будем продолжать прислушиваться к нашим дружеским отношениям и всегда будем делать то, что правильно для безопасности Израиля", — добавил Галант.

Последние события Израиля и Сектора Газы

Израиль продолжает зачистку Сектора Газа и осуществляет операцию на территории "Аш-Шифы", которая, по данным ЦАХАЛа, объединена с сетью тоннелей ХАМАС.

В понедельник, 25 марта, ХАМАС обстрелял ракетами Израиль.

До этого, 24 марта, Израиль согласился с предложением США об обмене заключенными и заложниками. Согласно этому предложению, около 700 палестинских заключенных, в том числе 100, отбывающих пожизненное заключение за убийство израильских гражданских лиц, могут быть освобождены в обмен на освобождение 40 израильских заложников. Посредники ждали ответа от ХАМАСа.

Этому предшествовал визит генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша в Рафах 23 марта. Он имел целью призвать Израиль к немедленному прекращению огня в Газе и отметить важность доступа к гуманитарной помощи для палестинцев.

Ранее "Телеграф" писал, что в пятницу, 8 марта, США, Франция, Иордания, Египет, Бельгия и Нидерланды отправили гуманитарную помощь в Сектор Газы. При доставке груза парашюты не раскрылись, в результате чего пострадали люди.