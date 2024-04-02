В Білому домі роздумують над передачею Ізраїлю зброї на 18 мільярдів доларів США

Угода охоплює 25 винищувачів F-15, авіаційні боєприпаси до них та низку супутніх послуг

В адміністрації президента США Джозефа Байдена останнім часом серйозно роздумує, чи варто передавати Ізраїлю пакет озброєння вартістю у 18 мільярдів доларів США. Пакет включає не тільки численні боєприпаси, але й 25 літаків F-15, на які Ізраїль відправив запит.

Про це пише інформаційне агентство Reuters із посиланням на власні джерела. Зазначається, що офіційний запит на літаки Білий дім отримав у січні 2023 року – вже під час війни в Україні.

Під час візиту міністра оборони Ізраїля Йоава Галланта до Вашингтону питання прискорення передачі літаків було однією з головних тем. Окрім того, голова Комітету із закордонних справ Палати представників Майкл МакКол теж дав "зелене світло" на продаж літаків. Проте є нюанс: попри обговорення, які пройшли між Байденом та Конгресом США, деякі з чотирьох офісів, відповідальних за передачу зброї, все ще не підписали відповідні документи.

Законодавство США вимагає офіційно повідомляти Конгрес про великі іноземні угоди щодо продажу військової техніки. Неофіційний процес розгляду дозволяє перевіряти ці угоди перед повідомленням, яке буде відправлене Конгресу. Пакет для Ізраїля, за результатами перевірки, охоплює 25 винищувачів F-15, авіаційні боєприпаси до них та низку супутніх послуг – навчання, технічну підтримку та послуги підрядників. Все це коштує 18 мільярдів доларів США.

Раніше "Телеграф" писав, що президент США Джо Байден висловився у своїй промові перед Конгресом стосовно ситуації у Секторі Гази. Він сказав, що Ізраїль повинен пропускати більше допомоги.