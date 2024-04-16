Израиль определился ответом Ирану: осталось дело за малым — The Jerusalem Post

Возможны несколько вариантов

Израиль определился с тем, как именно будет отвечать на недавний обстрел со стороны Ирана. Теперь в армии страны работают над установлением даты ответного удара.

Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на несколько своих источников. Отмечается, что из-за того, что сроки атаки непонятны, окончательное решение еще может быть пересмотрено.

Издание отмечает, что Израиль все еще надеется не допустить того, чтобы его атака переросла в региональную войну, хотя и преисполнен решимости нанести ответный удар. Впрочем, согласно намекам, которые были сделаны военным руководством страны, атаку стоит ждать не в ближайшие дни, а в более отдаленный период.

Отмечается, что в число возможных целей для израильской атаки входят ядерные объекты или заводы по производству БПЛА или баллистических ракет. Кроме того, не исключены и менее амбициозные атаки вроде ликвидации высокопоставленных иранских лиц или их сообщников из числа радикальных группировок, координируемых из Тегерана.

Однако The Jerusalem Post подчеркивает, что есть основания полагать, что ВВС страны будут использованы для удара по "необычайно важной цели".

"Небо Ближнего Востока широко открыто для ВВС. Каждый враг, который придет за нами, будет поражен, где бы он ни находился", — цитирует издание слова министра обороны Йоава Галанта.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что поздно вечером 13 апреля Иран атаковал Израиль ракетами и дронами. Иран применил при нападении 185 ударных беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет "земля-земля", в том числе баллистические ракеты. Часть БПЛА сбили американские и британские истребители.