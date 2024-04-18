От БПЛА и до оптики: в США рассказали, как Китай помогает России воевать против Украины

Российская военная промышленность продолжает работать благодаря поддержке Китая

Россия продолжает получать помощь от Китая, что позволяет ей продолжать войну в Украине. Эта поддержка хоть и не включает в себя оружие, но позволяет поддерживать нужный уровень его производства.

Об этом рассказал заместитель главы Госдепартамента США Ведант Патель. Его слова приводит Укринформ.

"КНР поставляет России значительное количество станков, микроэлектроники, оптики, БПЛА и технологий для крылатых ракет, а также целлюлозу, которую Россия использует для производства ракетного топлива для оружия", — отметил он.

По его словам, поставки указанного сырья и оборудования позволяет восстановить базу для российской оборонной промышленности, которая ранее была подорвана санкциями и экспортным контролем.

Патель подчеркнул, что это не только улучшает позиции России в войне против Украины, но и подрывает европейскую безопасность. Поэтому США уже ввели санкции против определенных компаний из Китая и третьих стран, которые в этом участвуют.

"Мы ввели санкции против соответствующих фирм в КНР и готовы предпринять дальнейшие шаги в случае необходимости", — сказал он.

Ранее мы писали о том, что Китай заявил, что не оказывает военную поддержку России для войны против Украины. Также там опровергают публикацию Bloomberg об увеличении помощи Пекина Москве и предоставлении данных геопространственной разведки.