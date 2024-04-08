Китай ответил на обвинения в военной помощи России и сделал призыв к Западу

Пекин активно работаем над продвижением мирных переговоров

Китай не оказывает военной поддержки России для войны против Украины. Пекин опровергает публикацию Bloomberg об увеличении помощи Пекина Москве и предоставлении данных геопространственной разведки.

Об этом на брифинге заявила представитель министерства иностранных дел (МИД) КНР Мао Нин, пишет "Укринформ". По ее словам, они должным образом контролируют экспорт товаров военного назначения.

"Позиция Китая в украинском вопросе всегда объективна и справедлива. Мы активно работаем над продвижением мирных переговоров и политического урегулирования", — сказала спикер.

По ее словам, КНР не получает никакой выгоды от войны в Украине (в Пекине ее называют "украинский кризис" — ред.). Китай не был стороной, которая привела к военному конфликту, и в настоящее время контролирует свой военный экспорт.

"Китай регулирует экспорт товаров, подлежащих повышенному контролю, в соответствии с его законами и правилами", — акцентировала Мао.

Дипломат назвала отношения Китая с Россией "нормальными". Она призвала "соответствующие страны", очевидно, обращаясь к США и остальным партнерам Украины, "не нападать на них и не наносить ущерб законным правам и интересам китайских компаний".

Напомним, издание Bloomberg, ссылаясь на источники в Вашингтоне, написало, что США предупреждают союзников об усилении поддержки России со стороны Китая, в том числе путем предоставления данных геопространственной разведки.

Ранее "Телеграф" писал, что Китай заявил, как должна закончиться война в Украине.