Китай дерзко ответил на угрозы США из-за помощи Кремлю

Китай не воспримет обвинений и давления

В КНР ответили на угрозы США по поводу китайской помощи России. Там заявили, что Поднебесная имеет право на "нормальное сотрудничество" со страной-агрессором.

Об этом на брифинге заявила представитель МИД КНР Мао Нин. Она заверила, что Китай не воспримет обвинений и давления.

"Китай и Россия имеют право на нормальное сотрудничество, и такое сотрудничество не должно происходить под внешним вмешательством или ограничениями. Китай не воспримет обвинений и давления", — сказала она.

Также представитель дипведомства добавила, что в украинском вопросе Китай "всегда занимал объективную и справедливую позицию" и играл конструктивную роль в активном продвижении мирных переговоров.

"Если определенные страны действительно заботятся о мире и хотят скорейшего завершения "кризиса в Украине" (войны – ред.), они должны задуматься над ее первопричиной и сделать то, что действительно поможет достичь мира, а не переводить вину на Китай ", – отметила Мао Нин.

Напомним, что Вашингтон пригрозил Пекину, что сочтет его ответственным за успехи России на войне в Украине. Причиной этого является углубление сотрудничества РФ и Китая.

"Соединенные Штаты прямо заявили Китаю, что если это будет продолжаться, то это повлияет на отношения между США и Китаем. Мы не будем в стороне и не будем говорить, что все в порядке", — заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл.

Ранее мы писали о том, что Китай заявил, что не оказывает военную поддержку России для войны против Украины. Также там опровергают публикацию Bloomberg об увеличении помощи Пекина Москве и предоставлении данных геопространственной разведки.