Китай помогает России разведданным, оборудованием и даже топливом для ракет: детали сотрудничества стран приводит Bloomberg

"Беспредельная" дружба двух стран уже обеспокоила не шутку США

Китай продолжает усиливать поддержку России. Москва получает от Пекина данные геопространственной разведки для продолжения террора против Украины, а также оптику, оборудование и даже топливо для ракет.

Отмечается, что Китай предоставил России еще микроэлектронику и станки для танков. Об этом Bloomberg сообщили лица, знакомые по этому вопросу.

"Китай усилил свою поддержку Российской Федерации, включая предоставление данных геопространственной разведки, чтобы помочь Москве в войне против Украины. Кроме спутниковых изображений военного применения, Китай передает РФ микроэлектронику и станки для производства танков. Поддержка Китая также включает оптику, топливо, которое будет использоваться в ракетах, и расширение космического сотрудничества. Пекин установил глубокий альянс с Москвой в рамках того, что Си Цзиньпин и Владимир Путин назвали "безграничной" дружбой накануне зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине", — говорится в материале.

По данным иностранных журналистов, Китай и Гонконг также стали для Москвы ключевыми воротами для доступа к ограниченным технологиям, в частности чипам и интегральным схемам, которые используются в оружии или нужны для его создания. Несмотря на то, что США и Европейский Союз включили в список санкций несколько китайских фирм, разрешивших эти переводы, торговля не демонстрирует признаков спада.

Торговля между двумя странами достигла рекордных 240 миллиардов долларов в 2023 году. После оттока западных производителей и многочисленных раундов санкций: "Китай стал для России поставщиком всего — от одежды до автомобилей. Вместе с тем, Россия увеличила экспорт в КНР таких товаров, как уголь и нефть. Поддержка Китаем России особенно углубилась в последние месяцы".

В США уже не на шутку озабочены

Поддержка Китаем России углубилась в последние месяцы, пишет Bloomberg. Более того, по данным источников, государственный секретарь Энтони Блинкен на этой неделе проинформировал европейских союзников о масштабах и значении поддержки Китая и о необходимости сделать больше для ее сокращения.

Блинкен попросил союзников затронуть проблему непосредственно перед Китаем и принять меры против китайских юридических лиц и компаний, сказал другой человек, знакомый с обсуждениями. По словам источников, США и их союзники постараются донести свою обеспокоенность до Пекина и активизировать усилия, чтобы подавить поддержку Китаем оборонной промышленности России.

Эти беспокойства усугубляются на фоне того, как Украине не хватает снарядов и оружия, а усилия союзников оказываются достаточными только для сдерживания атак россиян, но не для наступления. В то же время Россия не ощущает нехватки ресурсов, так как смогла увеличить свое внутреннее производство оружия, продолжает импорт ключевых компонентов через сеть третьих стран и получает снаряды и другое оружие от стран Северная Корея и Иран.

Издание также напомнило, что администрация Байдена предупреждала Пекин не предоставлять России оружие и пока нет никаких признаков того, что она это сделала.

Ранее "Телеграф" писал, что Китай, по словам Михаила Подоляка, в восторге от способности Украины защищаться. Способность нашей страны противостоять России выглядит для КНР поразительно.