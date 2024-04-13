Китай все больше превращается в главного спонсора террористического режима в России

Китай в последнее время резко увеличил продажи российскому террористическому режиму технологий, которые можно использовать в военных целях. В частности, Китай продает террористам станки, микроэлектронику и другие технологии, которые россияне применяют для производства танков, самолетов, ракет и другого вооружения.

Об этом пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. Такую же информацию приводит и агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников.

Так, источники сказали, что в 2023 году Китай продал российским террористам почти 90% годового российского импорта электроники и 70% импорта станков. Китайские и российские компании вместе работают над производством беспилотников на российской территории, а китайские оборонные компании предоставляют российским террористам нитроцеллюлозу, которая необходима для производства боеприпасов и ракетного топлива.

Кроме того, Китай и Россия вместе работают над усовершенствованием спутниковых и космических возможностей для ведения войны, а по данным разведки, Китай также предоставляет россиянам собственные спутниковые снимки Украины. Это может значительно увеличить угрозу, которую представляет российский террористический режим для цивилизованного мира.

Тем временем Китай открыто лжет, что не оказывает военной поддержки России для войны против Украины. Также в Пекине опровергают публикацию Bloomberg об увеличении помощи Пекина Москве и предоставлении данных геопространственной разведки.

Недавно Вашингтон пригрозил Пекину, что сочтет его ответственным за успехи России на войне в Украине. Причиной этого является углубление сотрудничества РФ и Китая. В ответ китайский режим заявил, что Поднебесная имеет право на "нормальное сотрудничество" со страной-агрессором, а Китай не воспримет обвинений и давления.