Украина станет как Израиль? Сколько США вкладывают в оборону еврейского государства

У Израиля много привилегий от США, которые помогают укреплять безопасность.

Украина готовится к подписанию двустороннего соглашения о безопасности с Соединенными Штатами уже в ближайшие месяцы. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркивал, что договор Киева и Вашингтона "должен работать не хуже американского меморандума с Израилем".

"Телеграф" объясняет, как работают американо-израильские договоренности в военной сфере.

Меморандум на 10 лет

Президенту Гарри Трумэну понадобилось всего 11 минут, чтобы официально дипломатически признать Государство Израиль в 1948 году. С этого времени Соединенные Штаты предоставили Израилю более 130 млрд долларов двусторонней помощи. Американское "дружеское плечо" – один из главных факторов, помогающих Израилю противостоять враждебным силам.

Страна является крупнейшим в мире совокупным получателем внешней помощи США за последние три десятилетия. Израиль также выступает одним из основных союзников США вне НАТО. В американской концепции поддержку Иерусалима рассматривают как инструмент сохранения мира и стабильности на Ближнем Востоке.

В 1999 году американский президент Билл Клинтон и премьер-министр Израиля Эгуд Барак подписали Меморандум о взаимопонимании, согласно которому Штаты обязались предоставлять Израилю по меньшей мере 2,67 млрд долларов военной помощи ежегодно в течение следующих десяти лет.

С 2008 года американское законодательство требует от исполнительной власти предпринимать шаги по сохранению "качественного военного превосходства" Израиля и ускорять помощь и продажу оружия государству разными способами.

"Эта помощь помогла превратить Армию обороны Израиля в одну из самых боеспособных и эффективных армий в мире и превратила израильскую военную промышленность и технологический сектор в одного из крупнейших экспортеров военного потенциала во всем мире", — говорится на сайте Госдепа США.

С 2009 года ежегодная сумма американской помощи Иерусалиму была увеличена до 3 млрд.

При президентстве Барака Обамы был подписан уже третий десятилетний меморандум, действующий с 2019 по 2028 год. Меморандум предусматривает военную помощь на общую сумму 38 млрд долларов в течение периода его действия или 3,8 млрд ежегодно.

Гранты на выгодных условиях

Большая часть (3,3 млрд долларов ежегодно) помощи США Израилю предоставляется через программу иностранного военного финансирования (Foreign Military Financing, или FMF). По сути это гранты, которые позволяют странам покупать американские оборонные товары и услуги.

Кстати, согласно закону о дополнительной поддержке Украины, подписанном 24 апреля президентом США Джо Байденом, по программе Foreign Military Financing Киев получит 1,6 млрд долларов.

Правительство Израиля имеет уникальное право использовать финансирование по линии FMF для разработки и закупки оружия в собственной оборонной промышленности, называемой оффшорными закупками. В прошлом году стране было разрешено использовать 775 млн долларов с 3,3 млрд для таких закупок.

Хотя эта практика постепенно прекращается в соответствии с действующими договоренностями, она исторически вливала миллиарды долларов во внутреннюю оборонную промышленность Израиля.

Согласно мониторингу Ukraine Support Tracker, с начала полномасштабного вторжения России Штаты предоставили Киеву более 43 млрд долларов военной поддержки. Да, на первый взгляд, это гораздо больше, чем Израиль получил за это время. Но львиная часть оказываемой Украине американской помощи все же остается в США. Средства уходят на пополнение запасов и закупку военного оборудования у американских производителей.

Дополнительно через FMF Соединенные Штаты предоставляют Израилю доступ к самому современному военному оборудованию в мире, включая F-35 Lightning — многоцелевые истребители пятого поколения.

Lockheed Martin F-35 Lightning. Фото Википедия

Израиль является одной из немногих стран, которой разрешено использовать FMF для закупки американского оружия непосредственно у американских производителей через процесс прямых коммерческих продаж (англ. Direct Commercial Sales). Не вся информация о таких продажах обнародуется, и иногда доступ к ней имеет лишь небольшая когорта чиновников. Этот механизм помощи Израилю критикуют из-за некоторой непрозрачности, особенно на фоне военной кампании израильской армии в Газе.

Одновременно Иерусалиму разрешено приобретение вооружения по программе Минобороны США по иностранным военным продажам (англ. Foreign Military Sales). Список стран, которым доступна такая возможность, определяет государственный секретарь США. В рамках FMS американское правительство закупает товары или услуги от имени своих партнеров.

У Украины также есть доступ к этому механизму. До вторжения таким образом были закуплены ПТРК Javelin и патрульные катера Mark VI. В 2022 году — боеприпасы.

Вклад в ПВО

Согласно американско-израильскому меморандуму, 5 млрд дол. (или 500 млн в год) предусмотрено на программы противоракетной обороны. Это включает инвестиции в израильскую систему ПВО "Железный купол", а также другие системы как "Стрела II", "Стрела III" и "Праща Давида".

В общем, в период с 2006 по 2023 год Соединенные Штаты выделили более 8,6 млрд долларов на совместные с Израилем программы противоракетной обороны.

Система ПВО "Железный купол". Фото Euronews

Дополнительно вооруженные силы США и Израиля также принимают участие в многочисленных совместных учениях в течение года, чтобы улучшить оперативную совместимость и продемонстрировать мощь противникам. Многие израильские офицеры и военнослужащие учатся в американских военных образовательных учреждениях.

Официально Белый дом сообщал, что США не намерены отправлять наземные войска в Израиль даже на фоне войны с палестинской группировкой ХАМАС. Хотя американский военный контингент открыто находится в других местах на Ближнем Востоке.

Однако СМИ давно пишут о тайном военном присутствии США непосредственно в Израиле. Считается, что на секретной базе под кодовым названием "Зона 512" размещена радиолокационная система наблюдения, которая может выявлять и отслеживать угрозы воздушных атак, в частности, из Ирана.

В то же время, Европейское командование США хранит в Израиле запасы военного резерва Штатов, которые могут быть использованы для усиления обороны страны в случае значительной чрезвычайной военной ситуации.

Поддержка Иерусалима была краеугольным камнем американской внешней политики для каждой администрации США со времен президентства Трумэна. Принципы такого взаимовыгодного сотрудничества и высокого уровня военной поддержки закладывались постепенно. Поэтому будущее долгосрочное соглашение Киева и Вашингтона можно рассматривать как серьезный шаг в углублении сотрудничества двух стран.