Україна стане як Ізраїль? Скільки США вкладають в оборону єврейської держави

Ізраїль має багато привілеїв від США, які допомагають зміцнювати безпеку.

Україна готується до підписання двосторонньої безпекової угоди зі Сполученими Штатами вже найближчими місяцями. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголошував, що договір Києва та Вашингтона "має працювати не гірше, аніж американський меморандум з Ізраїлем".

"Телеграф" пояснює, як саме працюють американсько-ізраїльські домовленості у військовій сфері.

Меморандум на 10 років

Президенту Гаррі Трумену знадобилося всього 11 хвилин, щоб офіційно дипломатично визнати Державу Ізраїль 1948 року. З того часу Сполучені Штати надали Ізраїлю понад 130 млрд доларів двосторонньої допомоги. Американське "дружнє плече" – один із головних чинників, який допомагає Ізраїлю протистояти ворожим силам.

Країна є найбільшим у світі сукупним одержувачем зовнішньої допомоги США протягом останніх трьох десятиліть. Ізраїль також виступає одним із основних союзників США поза НАТО. В американській концепції підтримку Єрусалиму розглядають як інструмент для збереження миру й стабільності на Близькому Сході.

1999 року американський президент Білл Клінтон та прем’єр-міністр Ізраїлю Егуд Барак підписали Меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким Штати зобов’язалися надавати Ізраїлю щонайменше 2,67 млрд доларів військової допомоги щорічно протягом наступних десяти років.

З 2008 року американське законодавство вимагає від виконавчої влади вживати кроків для збереження "якісної військової переваги" Ізраїлю й прискорювати допомогу та продаж зброї державі різними способами.

"Ця допомога допомогла перетворити Армію оборони Ізраїлю на одну з найбільш боєздатних і ефективних армій у світі та перетворила ізраїльську військову промисловість і технологічний сектор на одного з найбільших експортерів військового потенціалу в усьому світі", — йдеться на сайті Держдепу США.

З 2009 року щорічну суму американської допомоги Єрусалиму було збільшено до 3 млрд.

За президентства Барака Обами було підписано вже третій десятирічний меморандум, який діє з 2019 по 2028 рік. Меморандум передбачає військову допомогу на загальну суму 38 млрд доларів протягом періоду його дії або 3,8 млрд щорічно.

Гранти на вигідних умовах

Більша частина (3,3 млрд доларів щорічно) допомоги США Ізраїлю надається через програму іноземного військового фінансування (англ. Foreign Military Financing, або FMF). По суті, це гранти, які дозволяють країнам купувати американські оборонні товари та послуги.

До речі, згідно із законом про додаткову підтримку України, який 24 квітня підписав президент США Джо Байден, за програмою Foreign Military Financing Київ отримає 1,6 млрд доларів.

Уряд Ізраїлю має унікальне право використовувати фінансування за лінією FMF для розробки та закупівлі зброї у власної оборонної промисловості, що називається офшорними закупівлями. Торік країні було д озволено використати 775 млн доларів із 3,3 млрд для таких закупівель.

Хоча ця практика поступово припиняється відповідно до чинних домовленостей, вона історично вливала мільярди доларів у внутрішню оборонну промисловість Ізраїлю.

Відповідно до моніторингу Ukraine Support Tracker, з початку повномасштабного вторгнення Росії Штати надали Києву понад 43 млрд доларів військової підтримки. Так, на перший погляд, це набагато більше, аніж Ізраїль отримав за цей час. Але левова частина американської допомоги, що надається Україні, все ж залишається в США. Кошти йдуть на поповнення запасів і закупівлю військового обладнання в американських виробників.

Додатково через FMF Сполучені Штати надають Ізраїлю доступ до найсучаснішого військового обладнання у світі, включаючи F-35 Lightning — багатоцільових винищувачів п'ятого покоління.

Lockheed Martin F-35 Lightning. Фото Вікіпедія

Ізраїль є однією з небагатьох країн, якій дозволено використовувати FMF для закупівлі американської зброї безпосередньо у американських виробників через процес прямих комерційних продажів (англ. Direct Commercial Sales). Не вся інформація про такі продажі оприлюднюється, й іноді доступ до неї має лише невелика когорта високопосадовців. Цей механізм допомоги Ізраїлю критикують через певну непрозорість, особливо на тлі військової кампанії ізраїльської армії в Газі.

Одночасно Єрусалиму дозволено придбання озброєння за програмою Міноборони США з іноземних військових продажів (англ. Foreign Military Sales). Список країн, яким доступна така можливість, визначає державний секретар США. У рамках FMS американський уряд закуповує товари чи послуги від імені своїх партнерів.

Україна також має доступ до цього механізму. До вторгнення таким чином було закуплено ПТРК Javelin та патрульні катери Mark VI. 2022 року — боєприпаси.

Внесок у ППО

Згідно з американсько-ізраїльським меморандумом, 5 млрд дол. (або 500 млн на рік) передбачено на програми протиракетної оборони. Це включає інвестиції в ізраїльську систему ППО "Залізний купол", а також інші системи як "Стріла II", "Стріла III" і "Праща Давида".

Загалом, у період з 2006 по 2023 рік Сполучені Штати виділили понад 8,6 млрд доларів на спільні з Ізраїлем програми протиракетної оборони.

Система ППО "Залізний купол". Фото Euronews

Додатково збройні сили США та Ізраїлю також беруть участь у численних спільних навчаннях протягом року, щоб покращити оперативну сумісність і продемонструвати міць супротивникам. Багато ізраїльських офіцерів і військовослужбовців навчаються в американських військових освітніх закладах.

Офіційно Білий дім повідомляв, що США не мають намірів надсилати наземні війська до Ізраїлю навіть на тлі війни з палестинським угрупованням ХАМАС. Хоча американський військовий контингент відкрито присутній в інших місцях на Близькому Сході.

Проте ЗМІ давно пишуть про таємну військову присутність США безпосередньо в Ізраїлі. Вважається, що на секретній базі під кодовою назвою "Зона 512" розміщена система радіолокаційного спостереження, яка може виявляти та відстежувати загрози повітряних атак, зокрема, з Ірану.

Водночас Європейське командування США зберігає в Ізраїлі запаси військового резерву Штатів, які можуть бути використані для посилення оборони країни в разі значної надзвичайної військової ситуації.

Підтримка Єрусалиму була наріжним каменем американської зовнішньої політики для кожної адміністрації США з часів президентства Трумена. Засади для такого взаємовигідного співробітництва та високого рівня військової підтримки закладали поступово. Тож і майбутню довгострокову угоду Києва та Вашингтона можна розглядати як серйозний крок у поглибленні співпраці двох країн.