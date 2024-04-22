Только демонстрация? В СМИ объяснили, почему удар Израиля пришелся именно на ПВО у ядерного объекта

Ракету, скорее всего, выпускал военный самолет, находившийся вне воздушного пространства Израиля и Ирана.

Израиль во время ответного удара по Ирану нанес удачный удар по системам С-300, которые прикрывают важный ядерный объект иранского режима в городе Натанз. Таким образом, Израиль, похоже, продемонстрировал Тегерану, что иранская система противовоздушной обороны уязвима, устарела и ничего не сможет прикрыть в случае полномасштабного удара.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на западные и иранские источники. Так, по данным источников, удар Израиля действительно повредил батарею противовоздушной обороны С-300.

Спутниковые снимки города поражения показали повреждение радара системы С-300 на авиабазе Шекари в Исфахане. Чем именно поразили систему, пока неизвестно – однако израильские источники сообщили об использовании по меньшей мере одной ракеты воздушного базирования, несмотря на официальные заявления представителей Ирана, которые говорили об ударе беспилотников.

Ракету, скорее всего, выпускал военный самолет, находившийся вне воздушного пространства Израиля и Ирана. Кроме того, ракета явно была оборудована технологией, позволяющей избежать радаров. Иранские источники подтвердили, что удар стал неожиданным для ПВО.

Издание заключает, что израильский авиаудар был демонстрацией, которая должна была передать Тегерану четкое послание. Оно заключалось в том, что Иран не сможет отразить настоящую массированную ракетную атаку со стороны Израиля, поскольку его ПВО малоэффективно против высоких технологий.

Как писал "Телеграф", Израиль ночью 19 апреля нанес по Ирану ответный удар после атаки иранского режима аятолл 13 апреля. Под удары попал Исфахан, где находятся ядерные объекты Ирана.

Целью атаки Израиля по Ирану, как стало известно позже, был радиолокатор системы ПВО около ядерного объекта в Натанге. Речь идет о трех небольших исследовательских реакторах, построенных с помощью Китая. Кроме того, известно, что в Исфахане находятся многие предприятия военно-промышленного комплекса.