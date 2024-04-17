Боятся воевать с Россией: в Госдепартаменте США объяснили, почему Украину не будут защищать, как Израиль

США остаются привержены поддержке Украины в ее противостоянии российской агрессии

США не хотят вовлекаться в вооруженное противостояние с Россией – это обязательно произойдет, если американские самолеты начнут отражать российские воздушные теракты против Украины. Вместо этого США будут прилагать усилия для того, чтобы Украина получала от международного сообщества необходимые вооружения.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер на брифинге. По его словам, США не находятся в вооруженном конфликте с РФ и не планируют в него вовлекаться.

Миллер отметил, что присутствие самолетов США в украинском небе и перехват российских ракет с беспилотниками – это фактически было бы вступление в косвенное вооруженное противостояние. США не собираются этого делать – что ясно дал понять президент Джозеф Байден – поскольку конфликт между США и РФ будет означать начало Третьей мировой войны.

Однако США остаются привержены поддержке Украины в ее противостоянии российской агрессии. В частности, в Палате представителей находится законопроект о помощи Украине, который позволит предоставить Киеву больше вооружений.

"И если вы хотите задать вопрос о том, что мы можем сделать еще, он будет адресован Конгрессу Соединенных Штатов", – добавил Миллер.

Как писал "Телеграф", ранее в Белом доме заявили, что, несмотря на то, что западная коалиция помогла Израилю отбить атаку Ирана, в Украине она этого не будет делать. В Вашингтоне считают, что это "разные конфликты".

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон также заявил, что его страна не будет помогать сбивать ракеты и дроны над Украиной. По его словам, вмешательство западных стран может повлечь за собой начало более масштабной войны на европейском континенте.