Переговоры о перемирии в Газе успешны? СМИ пишут о согласии между Израилем и ХАМАС

С момента жестокого нападения террористов на Израиль прошло полгода

Израиль и ХАМАС 7 апреля отправили своих представителей в Египет для новых переговоров о возможном прекращении огня в секторе Газа, откуда Израиль вывел войска. На встрече был достигнут прогресс и стороны пришли к согласию по основным пунктам.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на египетский государственный телеканал Al Qahera. В свою очередь канал ссылается на высокопоставленный египетский источник.

Официально пока ни одна из сторон переговоров в Каире не подтвердила эту информацию. ХАМАС также не дал никаких комментариев по этому поводу.

По данным источника Al Qahera, делегации ХАМАС и Катара покинули Каир и вернутся в течение двух дней, чтобы согласовать условия окончательного соглашения, а делегации Израиля и США покинут Каир в течение нескольких часов. Собеседник телеканала добавил, что консультации продолжатся в ближайшие 48 часов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 7 апреля заявил, что, несмотря на растущее международное давление, Израиль не согласится на прекращение огня без освобождения заложников. ХАМАС, в свою очередь, подтвердил свои требования, которые включают постоянное прекращение огня, вывод израильских войск из сектора Газа и возвращение перемещенных лиц.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинская группировка ХАМАС напала на приграничные районы Израиля, более 1200 человек были убиты и 250 взяты в плен. Израиль ответил бомбардировкой сектора Газа и начал наземную операцию, цель которой - разгромить ХАМАС и лишить его контроля над этой территорией.

Как сообщал "Телеграф", начальник Генерального штаба ЦАХАЛ, генерал-лейтенант Херци Ха-Леви заявил, что несмотря на то, что Армия обороны Израиля вывела из Сектора Газы все маневренные наземные силы, война против террористической группировки ХАМАС продолжается и далека от завершения. Сейчас действует временное перемирие в рамках соглашения об освобождении заложников террористами.