Впервые в истории: США могут наложить санкции на военных своего союзника, подробности

СМИ уже рассказали о реакции властей страны-союзника на возможное введение ограничений

В понедельник, 22 апреля, США впервые в истории могут ввести санкции в отношении одного из батальонов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Данное решение приведет к обострению и без того натянутых отношений между двумя союзниками из-за войны Израиля в Газе.

Такие планы американцев уже вызвали жесткую критику со стороны лидеров Израиля. Об этом пишет издание The Associated Press.

В статье говорится, что официальные лица в Вашингтоне публично не сообщили, против какого именно подразделения могут ввести ограничения. В свою очередь израильское руководство и местные медиа определили его как "Нецах Егуда". Это пехотный батальон, который действует уже почти 25 лет с целью привлечь в ряды армии представителей ультраортодоксальных общин.

Стоит отметить, что в случае введения санкций, это подразделение лишится возможности получать помощь США или проходить обучение у американских инструкторов.

"Против вооруженных сил Израиля нельзя вводить санкции!" — написал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в соцсети X в ночь на воскресенье, 21 апреля. Он также пообещал, что возглавляемое им правительство будет противодействовать введению санкций "всеми способами".

Тем временем глава Министерства обороны Израиля Йоав Галант сообщил о намерении поговорить с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Он рассчитывает заблокировать ожидаемое решение. По словам чиновника, вероятное решение о наказании подразделения может бросить тень на всю израильскую армию. По мнению министра, так нельзя обращаться с друзьями и партнерами.

Что известно о батальоне "Нецах Егуда"

Подразделение "Нецах Егуда" (или "Иудея навсегда") базировалось на оккупированном Западном берегу реки Иордан. В нем проходят службу ультраортодоксальные израильтяне. Несколько военных из этого подразделения попали в скандал, связаный с нарушениями против палестинцев.

Подразделение попало под жесткую критику США в 2022 году после того, как пожилого американца палестинского происхождения нашли мертвым вскоре после задержания на контрольно-пропускном пункте на Западном берегу реки Иордан. Его смерть связывают с действиями израильских военных.

После возмущения со стороны американского правительства израильские военные заявили, что инцидент "был серьезным и досадным событием, которое стало следствием морального падения и плохого принятия решений со стороны солдат". Также в заявлении отмечается, что один из причастных офицеров получил выговор. Двое других были переведены на неруководящие должности из-за инцидента. Однако ЦАХАЛ отказаться от уголовного производства в отношении военных.

Ранее "Телеграф" писал, что война Израиля против ХАМАС, которая идет на территории сектора Газа, не закончится, пока террористическую группировку не удастся полностью расформировать. Именно эту цель собираются преследовать военные ЦАХАЛ.