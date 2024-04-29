Очень по-богатому: глава МИД Британии попал в скандал из-за элитного самолета

На судне работает сомелье, есть зона отдыха с диваном и плазом, а также другие удобства

Глава Министерства иностранных дел Дэвид Кэмерон подвергся критике за то, что взял в аренду роскошный самолет стоимостью примерно 42 млн фунтов стерлингов. Это произошло во время недавней рабочей поездки по Центральной Азии.

На прошлой неделе глава МИД летал на самолете Embraer Lineage 1000 в рамках своего пятидневного тура в Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Казахстан и Монголию. Об этом пишет The Guardian.

По данным чартерной фирмы Union Aviation, на этом судне работает сомелье, а также компания предлагает меню с едой для "самых требовательных пассажиров". Также там есть собственный обеденной стол, зона отдыха с удлиненными диванами и плазмой.

Теневой генеральный прокурор от лейбористов Эмили Торнберри обратила внимание на роскошный самолет, который пользовался Кэмерон. Она раскритиковала его на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

"Я понимаю, что Дэвиду Кэмерону может понадобиться арендовать самолет во время путешествия в несколько стран за одну неделю, но это не оправдывает расходы сотен тысяч фунтов стерлингов за счет налогоплательщиков на наем одного из самых роскошных частных самолетов на рынке", – отметила она.

До поездки британское правительство заявило, что Кэмерон использует визит для содействия возможностям для британского бизнеса и объявит о 50 млн фунтов стерлингов нового финансирования для поддержки суверенитета и независимости государств в регионе.

К слову, предшественника Кэмерона Джеймса Клеверли раскритиковали за счет около 400 тысяч евро, когда он пользовался тем же типом самолета для восьмидневного тура по Карибскому бассейну и Латинской Америке.

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