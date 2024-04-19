Мобилизация автотранспорта: какие нардепы имеют авто, которые понадобились бы для ВСУ (фото)

Народные избранники владеют внедорожниками, большой техникой и грузовиками

Новый закон о мобилизации, принятый Верховной Радой и подписанный Президентом, вступит в действие 17 мая. В нем есть положение о военно-транспортной обязанности, предусматривающей мобилизацию авто у граждан и предприятий.

Многие считают, что сначала свои автомобили в армию должны отдать нардепы. В частности, политтехнолог Руслан Рохов одним из первых заявил, что именно народные избранники должны показать пример. "Телеграф" решил выяснить, какие автомобили, являющиеся собственностью депутатов Верховной Рады, теоретически могут понадобиться в ВСУ.

В автопарке нардепов много роскошных автомобилей. Но большинство из этих авто записаны на жену, бабушку и даже кума. Однако даже среди официальных машин представителей народовластия есть те, которые могли бы подойти нашим военным.

Богдан Торохтий

Богдан Торохтий

Богдана Торохтия, народного депутата из "За майбутнє", хорошо знают благодаря скандалам, в которые он периодически встревает. Первые несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения он жил за границей и попадал в заголовки СМИ благодаря своим авто и многочисленным путешествиям. В частности, в декларации он указал, что купил "Гелендваген" всего за 10 тысяч гривен. Затем он его перепродал по солидной цене.

Официально у Торохтия есть 4 машины. Это Jaguar F-Type, который нардеп купил в 2023 году. Конечно, такой автомобиль не очень нужен армии. Но у народного избранника есть еще два больших автомобиля — внедорожник Nissan X-Trail 2003 и кроссовер Volkswagen Tiguan 2014. Также он имеет минивэн Chrysler Voyager 2002 года выпуска. Эти авто пригодились бы нашим военным.

Геннадий Вацак

Геннадий Вацак

Кондитерский король и нардеп от "Довіри" имеет большой автопарк. Это Maserati и Jaguar, оформленные на него, а еще Rolls-Royce Cullinan, на котором он ездит. Правда, машина на него не записана. А сыновья Вацака владеют "Бентли" и "Ламборгини" — именно этими элитными спорткарами они пересекали границу как волонтеры. Правда, эти авто в ВСУ будут выглядеть удивительно.

Кроме того, у нардепа есть Mercedes-Benz Sprinter. Таких микроавтобусов у Вацака 4.

Николай Бабенко

Николай Бабенко

Еще один представитель группы "Довіра с солидным автопарком. Николай Бабенко официально является владельцем полноприводного Toyota Land Cruiser 2017 года, который понадобился бы в армии. Также Бабенко владеет электромобилем Tesla.

Юрий Шаповалов

Бывший "регионал" Юрий Шаповалов известен как одиозный нардеп, находящийся в Раде уже более 10 лет. За это время он успел не раз сменить партию, депутатскую группу и даже стать подозреваемым в нескольких мощных антикоррупционных расследованиях.

У нардепа от группы "За майбутнє", являющегося представителем Полтавщины в Раде, официально есть три авто. Среди них военным понадобился бы мощный внедорожник BMW X7. Эта машина 2017 года имеет отличные оф-роад характеристики.

Алексей Кучеренко

Алексей Кучеренко

Представитель фракции "Батьківщина" владеет 4 автомобилями. Из них два экземпляра – это электрокары, а остальные – внедорожники. Оба – Toyota Land Cruiser 2013 года и Toyota Land Cruiser Prado 2007 года выпуска – обладают отличными характеристиками для бездорожья.

Сергей Бабак

Сергей Бабак

"Слуга народа" имеет 3 машины. Среди них есть BMW, которая больше подойдет для города. Но есть и "Нива" 2014 года выпуска. Это надежная рабочая лошадка, которая подойдет для ВСУ, ведь к ней много деталей, которых не сложно достать. Также этот автомобиль дешевый в ремонте и обслуживании.

Николай Кириченко

Николай Кириченко

Еще один "слуга народа" владел фермерскими хозяйствами, и имеет в собственности несколько автомобилей, которые понадобились бы армии. В частности, это несколько грузовиков "КАМАЗ" и элитный внедорожник Lexus GX 460 2021 выпуска. Интересно, что он еще семиместный.

Максим Гузенко

Еще один представитель "Слуги народа" имеет не только много земельных участков, но и 6 грузовых автомобилей.

Артем Черноморов

Николай Кириченко

Народный избранник задекларировал 2 транспортных средства. Среди них внимание военных может привлечь мощный Lexus RX 350 в 2006 году выпуска.

Сергей Алексеев

Одиозный представитель "Европейской солидарности" имеет в собственности три автомобиля. Для военных нужд потребовался бы внедорожник Mercedes-Benz GL-Class 2006.

Больше читайте в материале "Телеграфа" : Украинцев испугали мобилизацией авто: кто из депутатов мог бы поделиться своими машинами.