Мобилизация автотранспорта: какие нардепы имеют авто, которые понадобились бы для ВСУ (фото)
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Народные избранники владеют внедорожниками, большой техникой и грузовиками
Новый закон о мобилизации, принятый Верховной Радой и подписанный Президентом, вступит в действие 17 мая. В нем есть положение о военно-транспортной обязанности, предусматривающей мобилизацию авто у граждан и предприятий.
Многие считают, что сначала свои автомобили в армию должны отдать нардепы. В частности, политтехнолог Руслан Рохов одним из первых заявил, что именно народные избранники должны показать пример. "Телеграф" решил выяснить, какие автомобили, являющиеся собственностью депутатов Верховной Рады, теоретически могут понадобиться в ВСУ.
В автопарке нардепов много роскошных автомобилей. Но большинство из этих авто записаны на жену, бабушку и даже кума. Однако даже среди официальных машин представителей народовластия есть те, которые могли бы подойти нашим военным.
Богдан Торохтий
Богдана Торохтия, народного депутата из "За майбутнє", хорошо знают благодаря скандалам, в которые он периодически встревает. Первые несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения он жил за границей и попадал в заголовки СМИ благодаря своим авто и многочисленным путешествиям. В частности, в декларации он указал, что купил "Гелендваген" всего за 10 тысяч гривен. Затем он его перепродал по солидной цене.
Официально у Торохтия есть 4 машины. Это Jaguar F-Type, который нардеп купил в 2023 году. Конечно, такой автомобиль не очень нужен армии. Но у народного избранника есть еще два больших автомобиля — внедорожник Nissan X-Trail 2003 и кроссовер Volkswagen Tiguan 2014. Также он имеет минивэн Chrysler Voyager 2002 года выпуска. Эти авто пригодились бы нашим военным.
Геннадий Вацак
Кондитерский король и нардеп от "Довіри" имеет большой автопарк. Это Maserati и Jaguar, оформленные на него, а еще Rolls-Royce Cullinan, на котором он ездит. Правда, машина на него не записана. А сыновья Вацака владеют "Бентли" и "Ламборгини" — именно этими элитными спорткарами они пересекали границу как волонтеры. Правда, эти авто в ВСУ будут выглядеть удивительно.
Кроме того, у нардепа есть Mercedes-Benz Sprinter. Таких микроавтобусов у Вацака 4.
Николай Бабенко
Еще один представитель группы "Довіра с солидным автопарком. Николай Бабенко официально является владельцем полноприводного Toyota Land Cruiser 2017 года, который понадобился бы в армии. Также Бабенко владеет электромобилем Tesla.
Юрий Шаповалов
Бывший "регионал" Юрий Шаповалов известен как одиозный нардеп, находящийся в Раде уже более 10 лет. За это время он успел не раз сменить партию, депутатскую группу и даже стать подозреваемым в нескольких мощных антикоррупционных расследованиях.
У нардепа от группы "За майбутнє", являющегося представителем Полтавщины в Раде, официально есть три авто. Среди них военным понадобился бы мощный внедорожник BMW X7. Эта машина 2017 года имеет отличные оф-роад характеристики.
Алексей Кучеренко
Представитель фракции "Батьківщина" владеет 4 автомобилями. Из них два экземпляра – это электрокары, а остальные – внедорожники. Оба – Toyota Land Cruiser 2013 года и Toyota Land Cruiser Prado 2007 года выпуска – обладают отличными характеристиками для бездорожья.
Сергей Бабак
"Слуга народа" имеет 3 машины. Среди них есть BMW, которая больше подойдет для города. Но есть и "Нива" 2014 года выпуска. Это надежная рабочая лошадка, которая подойдет для ВСУ, ведь к ней много деталей, которых не сложно достать. Также этот автомобиль дешевый в ремонте и обслуживании.
Николай Кириченко
Еще один "слуга народа" владел фермерскими хозяйствами, и имеет в собственности несколько автомобилей, которые понадобились бы армии. В частности, это несколько грузовиков "КАМАЗ" и элитный внедорожник Lexus GX 460 2021 выпуска. Интересно, что он еще семиместный.
Максим Гузенко
Еще один представитель "Слуги народа" имеет не только много земельных участков, но и 6 грузовых автомобилей.
Артем Черноморов
Народный избранник задекларировал 2 транспортных средства. Среди них внимание военных может привлечь мощный Lexus RX 350 в 2006 году выпуска.
Сергей Алексеев
Одиозный представитель "Европейской солидарности" имеет в собственности три автомобиля. Для военных нужд потребовался бы внедорожник Mercedes-Benz GL-Class 2006.
Больше читайте в материале "Телеграфа" : Украинцев испугали мобилизацией авто: кто из депутатов мог бы поделиться своими машинами.