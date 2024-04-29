Дуже по-багатому: глава МЗС Британії потрапив у скандал через елітний літак

На судні працює сомельє, є зона відпочинку з диваном та плазом, а також інші вигоди

Глава Міністерства закордонних справ Девід Кемерон розкритикував, що взяв в оренду розкішний літак вартістю приблизно 42 млн фунтів стерлінгів. Це сталося під час нещодавньої робочої поїздки до Центральної Азії.

Минулого тижня глава МЗС літав літаком Embraer Lineage 1000 у рамках свого п’ятиденного туру до Таджикистану, Киргизстану, Узбекистану, Туркменістану, Казахстану та Монголії. Про це пише The Guardian.

За даними чартерної фірми Union Aviation, на цьому судні працює сомельє, а також компанія пропонує меню з їжею для "найвибагливіших пасажирів". Також там є власний обідній стіл, зона відпочинку з подовженими диванами та плазмою.

Тіньовий генеральний прокурор від лейбористів Емілі Торнберрі звернула увагу на розкішний літак, який користувався Кемерон. Вона розкритикувала його на своїй сторінці у соціальній мережі Х (колишній Twitter).

"Я розумію, що Девіду Кемерону може знадобитися орендувати літак під час подорожі до кількох країн за один тиждень, але це не виправдовує витрати сотень тисяч фунтів стерлінгів за рахунок платників податків на найм одного з найрозкішніших приватних літаків на ринку", — зазначила вона.

До поїздки британський уряд заявив, що Кемерон використовує візит для сприяння можливостям для британського бізнесу та оголосить про 50 млн фунтів стерлінгів нового фінансування для підтримки суверенітету та незалежності держав у регіоні.

До речі, попередника Кемерона Джеймса Клеверлі розкритикували за рахунок близько 400 тисяч євро, коли він користувався тим же типом літака для восьмиденного туру Карибським басейном і Латинською Америкою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які автомобілі мають українські народні депутати, які могли б знадобитися ЗСУ.