Любил раритеты и элитные Mercedes: какими авто владел "легитимный" экс-президент Янукович (фото)

Автопарк предателя насчитывал около 40 машин

Бывший президент Украины Виктор Янукович очень любил роскошные автомобили. Так, в автопарке "легитимного" были, как и раритетные модели, так и премиальные.

"Телеграф" рассказывает о том, какими машинами владел президент-изменник. Отметим, что всего автопарк Януковича насчитывал около 40 транспортных средств на общую стоимость почти 30 млн грн (по состоянию на цены 2014-го).

Какими авто владел Янукович

Если учитывать тройку лидеров по стоимости среди люксовых авто, то самым дорогим оказался Mercedes-Benz S600 L за 5,87 млн грн. Еще один "мерседес" такой марки оценен в 4,99 млн. грн. Замыкает тройку самых дорогих автомобилей Януковича Bentley Brooklands за 3,04 млн грн. Также есть еще один Mercedes-Benz – S600. Его стоимость составляет около 3 млн грн. Также у него были Range Rover, Mercedes-Benz GL550 и Mercedes-Benz G500.

Впрочем, любил бывший президент Украины не только современные автомобили. Немало было в его автопарке и раритетных моделей. Одними из таких был: "Чайка", "Волга", ЗиЛ, "Запорожец", Rolls-Royce 1950 года и даже Chevrolet Impala.

Владел Янукович и кабриолетом — Horch 855 Special Roadster. Таких автомобилей всего было изготовлено в количестве семи экземпляров.

Отдельно хотелось бы сказать и об автомобиле Виктора Януковича-младшего, погибшего в середине марта 2015 года. Отметим, что он являлся гонщиком, а в его распоряжении был пикап International MXT. Его стоимость на 2011 год составляла от 90 до 130 тысяч долларов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, на каких авто ездит действующий президент Украины Владимир Зеленский и его команда. Первая его машина была достаточно скромной.